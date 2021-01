Les bonnes résolutions sont en vogue, en ce début d'année mais les mettre en application prend du temps. 66 jours en moyenne, selon une étude anglaise.

Combien de temps faut-il pour perdre une mauvaise habitude ? © Getty / DKart

Se lever trop tard, fumer… on ne devrait pas, mais on a du mal à se débarrasser d’habitudes ancrées parfois depuis des lustres. Bonnes résolutions oblige, il y a beaucoup d’articles sur le sujet en ce début d’année, et j’ai voulu en savoir plus. Pour un spécialiste en sciences comportementales on ne se débarrasse pas d’une habitude en la jetant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l’escalier marche par marche”.

Selon une croyance populaire, il faut 21 jours pour changer une vilaine habitude. Mais une étude anglaise montre qu’il faut entre 18 et 254 jours. La moyenne serait de 66 jours. Il vous faudrait donc près de deux mois pour changer une habitude.

Et selon les chercheurs, se débarrasser d’une habitude se fait en trois étapes. Il faut identifier l'habitude, et trouver les bonnes raisons qui vous poussent à l'abandonner. Puis il faut trouver un comportement de remplacement. Un bon ! Ne vous mettez pas par exemple à fumer pour éviter de grignoter.

Le réchauffement des océans affecte-t-il la taille des poissons ?

Oui, d’après des chercheurs de l’Université d’Aberdeen, au Royaume-Uni. L’équipe a analysé les données de pêches dans la mer du Nord depuis 1970. Eh bien les poissons grandissent aujourd’hui plus rapidement, mais leur taille une fois adultes a diminué.

Avec la hausse des températures, les poissons atteindraient leur pleine maturité plus tôt, et arrêteraient de grandir. Les espèces étudiées étaient la morue, l’aiglefin, le merlan et le lieu noir. Les chercheurs pensent que la tendance devrait se maintenir au cours des prochaines années.

Les bactéries aussi ont un rythme circadien

Chez de nombreux êtres vivants, le rythme circadien est essentiel pour la régulation des processus biologiques. Cela agit sur les niveaux hormonaux, la circulation sanguine, la pousse des cheveux, le rythme de veille/sommeil, la température. Pour la première fois, des chercheurs ont montré qu’un rythme circadien existait également chez les bactéries Ce résultat est important, car cela pourrait nous aider à lutter contre les bactéries !

De quelle façon ?

Cela va peut être nous pousser à prendre nos médicaments à des moments précis des solutions plus efficaces pour la protection des cultures agricoles vont être développées. Les horloges biologiques, sont des mécanismes de synchronisation internes répandus dans la nature.

Ces horloges existent à l’intérieur des cellules. Elles utilisent des signaux externes comme la lumière du jour et la température pour se synchroniser avec l’ environnement.

Un mystère de la science toujours pas résolu : celui de l’effet Mbenpa

Pour faire des glaçons rapidement, en général, on utilise de l'eau froide que l'on met au congélateur. Mais essayez avec de l’eau chaude, cela ira plus vite ! C’est un paradoxe que les scientifiques n’ont toujours pas résolu. Selon un article paru récemment dans la revue « Nature », ce phénomène n'est pas réservé à l'eau, et est observé pour pas mal de systèmes refroidis brutalement. Cela s’appelle l'effet Mpemba, et la découverte a été faite par gourmandise.

En 1963, en Tanzanie, les lycéens fabriquaient leur glace à l’école. Ils faisaient bouillir du lait avec du sucre, laissaient refroidir avant de mettre au congélateur. Mais pour être sûr d’avoir une place, le jeune Mpemba a mis sa préparation, encore brûlante, au congélateur. Une heure et demie plus tard, sa glace était prise, mais pas celle de ses camarades.

Cinquante ans plus tard, le phénomène, n'a toujours pas d'explication définitive.

Pour un physicien de l'Université de Washington, chauffer de l'eau du robinet en chasse le calcaire et est plus facile à congeler. Le récent article publié par un chercheur canadien relance le débat. La recette des glaçons n’a pas dit son dernier mot !