Et cette année, pas besoin d’être parisien pour participer !

Extrait de l'affiche du documentaire "Ultima Patagonia"

Le contexte sanitaire a un côté positif : la 16e édition de Pariscience prend cette année une forme dématérialisée. 70 films scientifiques seront accessibles gratuitement, du 23 au 28 octobre. On pourra aussi assister à des débats, interroger des scientifiques…

Et parmi les films présentés, vous en avez retenu un : Ultima Patagonia. Ce film raconte une expédition qui a eu lieu l’an dernier. Des scientifiques français et chiliens ont séjourné pendant 2 mois sur une des îles les plus reculées de la planète, au sud du Chili.

Le chef de l’expédition, était le toulousain Bernard Tourte, connu comme étant une pointure mondiale de la spéléologie. Des archéologues, des géologues, des hydrogéologues, des botanistes participaient à ses côtés à cette expédition.

C’est la première fois au monde que des spéléologues sont confrontés à l’exploration de gouffres avec des conditions météorologiques aussi hostiles. Et comme on est loin d'avoir tout découvert de cette partie du monde, une nouvelle expédition est prévue en 2022.

Pour en savoir plus

... sur les expéditions Ultima patagonia , et pour visionner les 69 autres films proposés par le festival Pariscience :

Le site du festival : pariscience.fr