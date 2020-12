Beaucoup d’entre nous aimeraient pouvoir répondre à cette question. Fabienne Chauvière a rencontré un chercheur qui s’est penché sur le sujet.

Comment pensent les animaux ? © Getty / Howard Berman

Il s’appelle Loïc Bollache et il est naturaliste, professeur d’écologie à Dijon. Sa spécialité : les relations entre les organismes et leur environnement. Comment pensent les animaux, c’est le titre de son livre qui est paru chez Humensciences.

Loïc Bollache aime parler des intelligences animales, celles des mammifères, des oiseaux, des poissons. L’intelligence animale est enfin un sujet dans l’air du temps.

Grâce aux travaux des chercheurs, on sait que les bourdons savent tirer sur des cordelettes pour récupérer de la nourriture, que les loups sont capables de se consoler, comme les corbeaux d’ailleurs. On commence à pénétrer dans l’intimité des animaux.

Des choses étonnantes ont-elles été découvertes par Loïc Bollache?

Oui ! Cela concerne les poissons, des animaux auxquels on ne prête en général pas beaucoup d’attention et c’est dommage.

Et que sait-on de la communication des animaux ?

Pas mal d’espèces possèdent un langage. Les abeilles dansent pour communiquer, Pline l’ancien s’intéressait déjà au langage des dauphins. Beaucoup partagent leur vie avec un chat, c’est mon cas, et on voit bien qu’il y a miaulement et miaulement, il y a d’ailleurs une application "MeowTalk" qui prétend décoder ce langage.

Et puis, il y a le langage des singes, et là on sait déjà que chez certaines espèces, on peut parler de syntaxe.