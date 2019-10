Copernicus est un programme d’observation de la Terre composé de 7 satellites et de nombreuses stations au sol.

Copernicus est le nom d'un « programme européen de surveillance de la Terre ». © Getty / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ceux-ci peuvent donner des informations aux agriculteurs en les aidant à estimer les récoltes ou à gérer l’arrosage, aux gestionnaires de territoires pour planifier l’évolution d’une ville, ou encore aider les secours après une grosse catastrophe.

Isabelle Bénézeth, coordinatrice interministérielle de Copernicus pour la France, présente le programme :

Copernicus est un programme européen de surveillance de la terre, sur l’ensemble du globe. Il y a six services de surveillance de l'environnement dont la qualité de l'air, l'océan, le changement climatique et le suivi des territoires par exemple.

Un exemple concret ? Par exemple il permettrait de repérer un bateau ayant dégazé en mer puis de l'identifier.

Et pour faire appel aux services de ce programme européen, cela coûte … 0 €. Toutes les données sont en accès libre et gratuit ! Il faut juste savoir parfois les interpréter. Mais de nombreuses PME s’en sont déjà emparé et proposent des services très accessibles à partir des données Copernicus.

Il y avait cette semaine un colloque consacré au dernier des services Copernicus : le service changement climatique. Vous savez combien ce sujet est important aujourd’hui. Jean-Noël Thépaut est directeur des services Copernicus au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ; il a participé à la naissance de ce service changement climatique :

Le but du service changement climatique est de fournir de l'information de haute qualité aux décideurs, à l'Europe, aux scientifiques et au grand public sur le climat passé, présent et futur. Notre ambition est dans faire une ressource incontournable et majeur pour les politiques autour du changement climatique

Cela permet d’optimiser par exemple l’implantation d’éoliennes grâce à l’étude de la climatologie des vents. Toutes ces données sont en accès libre et gratuit pour tout le monde. Rendez-vous sur climate.copernicus.eu.