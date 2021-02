L’Ifremer, l’institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer a présenté il y a quelques jours son bilan annuel de l’état des pêcheries commerciales de France métropolitaine. Il s’améliore mais reste loin des objectifs fixés par l’Europe.

Une bonne nouvelle : les poissons se portent mieux en France, selon le dernier bilan de l’Ifremer © Getty / Thomas Barwick

Pour Alain Biseau, biologiste à l’Ifremer, en 2010, 22% du poisson débarqué en France étaient pêchés de manière durable.

400 000 tonnes de poissons ont été débarqués en France métropolitaine en 2020, mais à cause de la crise sanitaire, les débarquements ont diminué de 40 000 tonnes

Quelles sont les espèces qui sont particulièrement menacées ?

Selon l’Ifremer, qui suit environ 160 espèces commerciales de poissons, coquillages et crustacés, 2 % des débarquements proviennent de stocks effondrés n’ayant plus assez de reproducteurs pour assurer leur renouvellement. Il s’agit en particulier du merlu méditerranéen et du cabillaud.

Attention, il y a merlu et merlu, pour le cabillaud c’est pareil. Certaines populations sont menacées c’est vrai, mais pas toutes

Comment fait-on le bilan de l’état des populations exploitées par les bateaux français ?

Etudier les populations de poissons c’est estimer la pression de pêche mais aussi les quantités de reproducteurs.

Les scientifiques ont aussi établi des seuils de référence qui permettent d’assurer la durabilité des espèces

Sait on comment se porte le thon rouge, dont on a beaucoup parlé ces dernières années ?

C’est vrai qu’on en a beaucoup parlé ! De nombreuses ONG se sont mobilisées et cela s’est révélé très efficace. Le thon rouge va bien !

Est-ce facile de faire le bon choix quand on achète du poisson ?

C’est difficile… Pour Alain Biseau, biologiste à l’Ifremer, le seul label fiable, qui prend en compte la protection des espèces, mais aussi la protection de l’environnement, certains bateaux abiment beaucoup les fonds, c’est le label français pêche durable, il a été créé en 2017, l'écolabel public « Pêche Durable ».