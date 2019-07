Depuis plus de 20 ans Sabrina Krief, vétérinaire et professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle, observe les chimpanzés en Ouganda. Ces grands singes, victimes des activités humaines, trouvent en forêt les plantes et les écorces pour tuer des vers ou lutter contre la toux. Ils pratiquent l’automédication.

Sabrina Krief sur la piste des grands singes © Maxppp / © Maxppp / PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Depuis plus de 20 ans, la primatologue suit des populations de chimpanzés en Ouganda. Elle y a monté une importante station de recherches scientifiques où elle se rend plusieurs fois par an. Là-bas, elle aime assister dès l’aube au réveil des chimpanzés après des heures de marche dans la forêt. Sabrina Krief a découvert qu’ils ne mangent pas n’importe quoi. Qu’ils sont capables de trouver, dans la forêt, les plantes, les écorces ou les feuilles pour tuer des vers ou lutter contre la toux. En bref : ils pratiquent l’automédication.

Aujourd’hui la primatologue consacre beaucoup d’énergie à la protection des grands singes. Ils sont victimes de la déforestation, mais aussi des pesticides qui provoquent des malformations. Si on ne fait rien, ces animaux qui nous ressemblent tant sont condamnés à disparaître.

Aller plus loin

Les Savanturiers se déclinent en livre !

Vous pouvez retrouver les chercheurs de cette série d’été dans l’ouvrage à paraître le 21 août 2019 chez Flammarion : Les promesses de la science, sous la direction de Fabienne Chauvière, avec une préface de Joël de Rosnay. Une co-édition France Inter/Flammarion

