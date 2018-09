Aujourd'hui, Fabienne Chauvière nous parle d'un sujet sensible.

Mesurer les ondes à domicile © Getty / Eric Raptosh Photography

Quel est le point commun entre un satellite, un smartphone et un robot ? Entre une télévision et un drone ?

Tous fonctionnent grâce à des fréquences, que beaucoup accusent d’être nocives pour la santé. L’agence nationale de fréquences propose depuis peu un nouveau service : vous pouvez demander que l’on vienne mesurer la puissance des ondes chez vous.

Mais que sont exactement ces ondes ?

Fabienne Chauvière propose une explication avec Gilles Brégant, directeur général de l’Agence Nationale des Fréquences.

De plus en plus d’objets connectés nous entourent. Téléphones portables, ou ordinateurs qui fonctionnent avec le wifi… Sommes-nous soumis à plus d’ondes qu’auparavant ?

C’est l’agence des fréquences qui gère l’ensemble des fréquences en France, et qui s’assure que les ondes ne sont pas trop puissantes. N’importe qui peut demander à l’agence de faire faire des mesures à votre domicile.

Voici deux liens pour faire faire des mesures, ou pour lire la BD la fabuleuse histoire des fréquences.