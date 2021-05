Beaucoup de mammifères bâillent. Le bâillement entraîne une augmentation du flux sanguin vers le crâne, ce qui oxygène le cerveau et le rend plus alerte.

Quand le lion bâille, c'est que sa troupe va bientôt se bouger © Getty / Gallo Images-Dave Hamman

Une équipe de recherche italienne vient de se pencher sur le bâillement du lion. Sur des vidéos tournées en Afrique du Sud, les chercheurs ont vu des lions qui bâillaient l'un après l'autre, avant de se lever et de se déplacer d'une manière apparemment très synchronisée.

Les chercheurs ont pu constater que lorsqu'un lion bâillait et qu'un autre pouvait le voir faire, les bâillements devenaient fréquemment contagieux.

Et il y a une suite à ces bâillements ?

Les scientifiques ont observé que cette contagion de bâillements était le prélude à une action coordonnée de la troupe, se lever et aller se faire voir ailleurs. Les chercheurs estiment que l'imitation du comportement après un bâillement pourrait être un moyen de renforcer la vigilance du groupe et les aider à repérer menaces et opportunités alimentaires.

Combien y a-t-il d’oiseaux sur Terre ?

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens, la Terre abrite 50 milliards d'oiseaux sauvages, soit six oiseaux pour un humain. C’est assez difficile à estimer car peu de méthodes s’intéressent à toutes les espèces.

J’ai découvert en préparant cette chronique que le nombre de poulets domestiques dans le monde est estimé à 26 milliards, ce qui en fait de loin l’oiseau le plus abondant sur Terre.

L’étude dont il est question ici ne s’est intéressée qu’aux oiseaux sauvages

Les chercheurs ont utilisé les observations d'amateurs collectées sur le site eBird qu’ils ont croisées avec des estimations scientifiques disponibles pour 724 espèces d'oiseaux. Sachant qu’il y a 9 700 espèces d’oiseaux recensées, un algorithme a fait le reste.

Seules quatre espèces dépassent le milliard d'individus ; le moineau domestique, l'étourneau sansonnet, le goéland à bec cerclé et l'hirondelle rustique. La famille d'oiseaux la plus rare est le kiwi, avec 3 000 individus au total dans le monde. Vous aussi, vous pouvez participer en téléchargeant l’application eBird !

Utiliser des doses plus fortes d’antibiotiques pour lutter contre les bactéries résistantes aux traitements n’est pas une bonne idée

Des recherches ont déjà montré qu’administrer des doses plus fortes d’antibiotiques peut ralentir la capacité des bactéries à devenir résistantes.

Des chercheurs de plusieurs pays européens ont analysé la réaction de bactéries avec différentes concentrations de trois antibiotiques. Des doses élevées ralentissent bien le rythme auquel les bactéries deviennent résistantes. Mais elles induisent aussi des microbes "en meilleure forme", avec un taux de reproduction plus rapide.

La décision n’est donc pas facile à prendre. Les chercheurs estiment que l’utilisation de doses plus élevée représente un "dilemme".

Se concentrer sur le bénéfice immédiat - le traitement est plus efficace à des doses plus élevées - sans s’attacher à comprendre les conséquences à long terme peut poser problème.

Combien de fois Tintin a-t-il eu mal aux fesses ?

Sa vie en BD l’a conduit dans vingt-trois pays réels ou imaginaires et il a reçu pas mal de coups de pied. Un article vient d’être publié à ce sujet. Il est signé de Gérard Amarenco, un spécialiste en neuro-urologie de l’hôpital Tenon.

Pour estimer la gravité des coups de pied, il a compté le nombre d’étoiles dans la vignette. Une seule étoile : douleur modérée. Deux étoiles : ça fait plus mal.

Sur les 501 traumatismes subis par Tintin, 10 % étaient des algies périnéo-glutéales traumatiques. 50 douleurs aux fesses donc, mais qui ne l’ont jamais emmené à l’hôpital.

Conclusion du spécialiste ?

Gérard Amarenco s’étonne de ne pas retrouver dans les albums un plus grand nombre d’algies du postérieur, associés aux sports à risque, Tintin, cavalier, conducteur de deux roues, aurait pu souffrir aussi d’une neuropathie pudendale propre aux sportifs. Enfin, le professeur Amarenco fait remarquer que Tintin n’urine jamais.