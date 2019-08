Que se passe-t-il dans la tête des bébés ? Que peuvent-ils comprendre ? Grâce aux progrès de l’imagerie, les chercheurs en savent un peu plus. On en parle avec la pédiatre Ghislaine Dehaene, neuroscientifique spécialisée dans l’étude du développement des fonctions cognitives de l’enfant.

Enfant prodige © Getty / sturti

Que sait-on aujourd’hui du cerveau des bébés ? Grâce aux progrès de l’imagerie, les chercheurs ont découvert que le petit de l’homme, même prématuré, est organisé très tôt, et s’invente des systèmes de symboles. Ils ont aussi compris comment se développe le cerveau de l’enfant quand il apprend à parler. Ainsi les bébés arabes et les bébés japonais ne babillent pas de la même façon, explique Ghislaine Dehaene spécialiste du développement neurologique des bébés. Cette chaleureuse pédiatre dirige l’équipe de neuro-imagerie du développement au centre de recherche Neurospin une unité Inserm installée à Saclay. Un centre d'imagerie cérébrale dont le but est d'étudier le cerveau. En effet, l'imagerie a permis une avancée considérable des connaissances.

Les découvertes permettent de comprendre comment se comporter avec les bébés (les nourrissons), et les très jeunes enfants (à l’entrée à l’école maternelle). À deux mois ils savent déjà compter. La scientifique nous explique aussi pourquoi il faut leur parler.

Bibliographie

Les Savanturiers se déclinent en livre !

📖 LIRE - Vous pouvez retrouver les chercheurs de cette série d’été dans l’ouvrage à paraître le 21 août 2019 chez Flammarion : Les promesses de la science, sous la direction de Fabienne Chauvière, avec une préface de Joël de Rosnay. Une co-édition France Inter/Flammarion

Programmation musicale

Si tu veux (que je chante), Stéphane Eicher, (2019)

Rock fishes, Fat White Family (2019)

Midnight blues, Liz Green (2012)

Générique de l'émission

"Oracle" par Chapelier fou, extrait de l'album Muance