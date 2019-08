Résister, inhiber sont les maîtres-mots d’Olivier Houdé, professeur de psychologie du développement à l’Université Paris-Descartes. Ses découvertes en neurosciences permettent de regarder l’enfant différemment, avec plus de bienveillance et de considération.

Un jeune garçon qui étudie, loupe à la main, une petite mappemonde © Getty / Prakasit Khuansuwan / EyeEm

Les neurosciences frappent à la porte de la classe, et commencent à aider les enseignants à trouver des méthodes d’apprentissage efficaces.

Les enseignants qui se sont emparés des connaissances apportées par cette discipline récente savent qu’il faut apprendre aux enfants à inhiber certaines de leurs intuitions. Si certains enfants confondent le b et le d, le p et le q… c’est à cause des automatismes, un ennemi intérieur qui les induit en erreur.

Olivier Houdé est instituteur, psychologue et neuroscientifique de formation. Professeur de psychologie du développement à l’Université Paris-Descartes, il a fondé le Lapsydé (laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant), et est l’une des grandes figures des neurosciences en France.

Grâce entre autres à ses travaux, on sait désormais que le développement du cerveau n’est pas linéaire, qu’il ne se réduit pas à une ligne croissante d’âges ou de stades, de classes ou de niveaux scolaires.

