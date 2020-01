Parce que la pensée ne connait pas de frontières : chaque année, la Nuit des idées est une invitation à découvrir l’actualité des savoirs.

Le professeur Alain Fischer, médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie à Paris, le 12 janvier 2016. © AFP / GARO / Phanie

La 5ème édition de la Nuit des idées se tiendra donc jeudi dans près de 90 villes à travers le monde : Dakar, Los Angeles Bruxelles, Buenos Aires, Katmandou, Marseille et Paris avec 220 événements. Le thème retenu cette année : « Être vivant ».

En France par exemple, au Collège de France, le chercheur Alain Fischer interviendra autour des questions éthiques liées à la génétique.

Biochimiste et médecin, il est professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Grand Prix Inserm en 2008 pour l'ensemble de ses travaux, il est un des fondateurs de l'Institut des maladies génétiques Imagine.

Je lui ai demandé si la notion d’être vivant pour un homme est la même aujourd’hui qu’il y a 100 ans :

Certainement non, pour une raison très simple : en 100 ans l’espérance de vie de l'homme a considérablement augmentée. Si bien que la perception de vie, de l'espérance de vie [...] s'est modifiée dans la réalité

Les questions éthiques sont au cœur de l’actualité. Le Sénat a entamé mardi l'examen en première lecture du projet de loi bioéthique. Pour Alain Fischer, deux questions sont importantes. La première, permettre aux couples de savoir s’ils risquent d’avoir un enfant atteint d’une maladie grave, avant la conception :

La thalassémie est une forme grave d’anémie. Le diagnostic pré-conceptionnel ne figure pas dans le projet de loi bio éthique.

Être vivant c’est aussi avoir accès aux soins : et un paradoxe apparait, plus on trouve des médicaments adaptés à chacun, plus il y a un risque d’inégalité face aux soins

Liens utiles

- Alain Fisher interviendra au Collège de France Jeudi à 18h20 dans le cadre de la Nuit des Idées.

- Le site de La nuit des idées : www.lanuitdesidees.com/fr/