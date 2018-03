Et d’après les scientifiques, ça fait du bien !

Cannabis © Getty

De plus en plus d’études démontrent que le cannabis a pas mal de vertus, et qu’il est bon en particulier pour les personnes âgées. Consommer du cannabis aiderait à réduire les douleurs chroniques, préserverait le cerveau des ravages du temps, améliorerait le sommeil et aiderait à lutter contre la maladie d'Alzheimer.

D’après une étude publiée en ce début d'année des patients âgés ayant eu droit à du cannabis ont connu une amélioration de leur qualité de vie au bout de 6 mois. Attention, selon les scientifiques, pour profiter des bienfaits du cannabis, il faut le consommer sous forme de tisane, de spray buccal ou de médicament. Le petit pétard du soir dans les maisons de retraite, ce n’est pas pour demain…

On aurait compris comment les Égyptiens ont réussi à aligner les pyramides sur le plateau de Gizeh

Elles ont été construites il y a plus de 4000 ans et sont en effet alignées au décimètre près. Glen Dash, un scientifique américain qui participe aux fouilles sur le plateau de Gizeh, pense que les ingénieurs égyptiens ont utilisé un bâton planté verticalement les jours d'équinoxe. Deux fois par an, le Soleil se lève pile à l'est pour se coucher 12 heures plus tard, pile à l'ouest.

En suivant l'ombre du bâton tout au long de la journée, on peut placer des repères sur le sol qui tracent une ligne qui va d'est en ouest. Pour connaître la date de l'équinoxe, les Égyptiens devaient compter 91 jours après le solstice d'été, ce jour était pour eux un jour sacré. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple…

L’oursin est un rongeur marin

L’oursin est un animal très ancien est aussi très mystérieux. Aristote, Pline l’Ancien et Lamarck étaient passionnés par ce qu’ils appelaient le « hérisson des mers ».

Le biologiste américain Michael Russell lui aussi est fasciné : il a été entre autres frappé par l’ajustement entre les oursins et leur trou d’habitation. Il a voulu savoir comment s’y prend l’oursin.

Les résultats de cette recherche sont publiés dans la revue PloS One et ils montrent une activité incroyable. Les dents des oursins mâchent, et grattent. Cinq ans sont nécessaires au « hérisson des mers » pour faire son trou. Un oursin peut vivre plusieurs décennies… s’il n’est pas attrapé par un pêcheur.

Le lapin a-t-il vraiment été domestiqué vers l'an 600 comme on l’entend souvent ?

On dit aussi que ce sont des moines français qui sont à l’origine de cette domestication. Et bien pas du tout !

L’histoire raconte que vers l'an 600, des moines du sud de la France ont pris des lapins sauvages et les ont domestiqués pour pouvoir les manger pendant le carême, croyant que leur chair n’était pas de la viande…

Et bien des scientifiques viennent de démontrer que cette histoire est un mythe : la domestication des lapins aurait démarrée il y a 17 000 ans, et la dernière étape de domestication des lapins remonte au XVIIIe siècle. Ils étaient alors destinés à … tenir compagnie. D’après les recherches génétiques, la domestication se serait faite en plusieurs étapes et pendant plus de dix millénaires. Les recherches se poursuivent...