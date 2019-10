Il parait que nous aurions tous sans le savoir un mouchard à la maison... Avec ce mouchard, les scientifiques peuvent savoir quel est votre niveau de vie, si vous êtes divorcé, ou diplômé. Il s’agit de l’eau des toilettes, qui contient des marqueurs de tout ce que nous avalons.

Lire le niveau de vie, d'éducation et de revenus... dans l'eau des toilettes © Getty / Markus Gann / EyeEm

Des chercheurs australiens et norvégiens ont prélevé tous les jours pendant une semaine des échantillons d'eau usée dans 22 stations d’épurations australiennes et ils les ont comparées avec les données socio-économiques du recensement, l'âge, le niveau d'éducation, les revenus. Qu’ont-ils trouvé ? Dans les urines des personnes aisées, il y a plus de marqueurs de vitamine B, les gens mangent mieux. Les personnes diplômées consomment plus de fruits et légumes que les autres. Enfin, en Australie, les personnes aisées boivent plus d’alcool et plus de café.

Le Japon a importé quatre des virus les plus dangereux du monde...

Le mois dernier, un colis ultra sensible est arrivé à la Préfecture de Tokyo. Le Japon a autorisé l'arrivée sur son territoire de quatre virus de niveau 4, le plus haut niveau de dangerosité. Quel est le but ? Les Jeux olympiques de 2020 - en cas d’épidémie ou d'attaque bioterroriste. Le laboratoire qui a reçu ce dangereux colis va étudier le virus Ebola, le virus de Marburg, le virus Lassa, et celui de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Le Japon redoute l'arrivée de personnes contaminées sur son territoire pendant les Jeux olympiques. Les riverains du laboratoire ne sont pas contents, ils craignent que les virus ne s'échappent accidentellement.

Des forts taux de cholestérol ont été découverts chez des momies d’Amérique du Sud et d’Egypte...

Il y a 4 000 ans, nos ancêtres avaient du cholestérol. Une équipe de chercheurs de l’université de Houston a analysé par spectroscopie les artères de cinq anciennes momies d’Amérique du Sud et d’Égypte trois hommes et deux femmes âgés de 18 à 60 ans.

Ils ont trouvé des lésions dues à un excès de cholestérol. C’est l’accumulation de cholestérol qui forme les plaques artérielles qui provoquent des crises cardiaques. C’est la première fois que des chercheurs détectent de l’athérosclérose chez nos ancêtres. Trois de ces momies sont décédées à cause d’une pneumonie. Une autre est morte d’une maladie rénale et la dernière de cause inconnue. Elles n’ont donc pas été victimes de leur taux de cholestérol élevé. Elles n’ont pas vécu assez longtemps pour mourir d’athérosclérose.

La fourmi la plus rapide du monde vient d’établir un nouveau record de vitesse...

Quelle peut être la vitesse d’une fourmi ?

Une fourmi a été flashée à 855 millimètres par seconde. Cela représente environ 108 fois la longueur de son corps. C’est comme si vous pouviez courir à plus de 800 km/h. Des chercheurs de l’Université d’Ulm, en Allemagne ont placé un tunnel à l’entrée d’un nid de fourmis en plein désert. Au bout, pour les attirer : des vers de farine. Au milieu du tunnel, un mini radar.

Ces fourmis sont très adaptées à leur environnement. Elles sont recouvertes de poils de section triangulaire qui maintiennent leur corps au frais. Leurs pattes sont très longues et éloignent leur corps du sable brûlant. Pour aller aussi vite, elles balancent leurs pattes à plus d’un mètre par seconde. Chaque patte ne touche le sol que pendant 7 millisecondes, pour éviter de s’enfoncer dans le sable. Il n’y a plus qu’à organiser des jeux olympiques de fourmis !