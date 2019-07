La mer ne va pas bien, victime de la pollution, du transport maritime et de la surpêche. Elle nous offre la moitié de notre oxygène et absorbe beaucoup de gaz carbonique. Dans ses profondeurs se trouvent les médicaments de demain, et grâce à sa force, l’énergie du futur. L'éclairage de deux chercheurs de l'IFREMER.

L’équivalent d’un camion poubelle de plastique se déverse chaque minute dans la mer. Dedans, les déchets que l’on voit, et les fragments que l’on ne voit pas. Nous en rejetons tous. A chaque cycle de machine à laver, des fibres issues de nos tissus synthétiques sont relâchées dans l’environnement

La mer que l'on connaît va disparaître, pourtant elle est bourrée de promesses, et une partie de notre salut énergétique passera par les océans, affirme Philippe Goulletquer, chargé des questions liées à la biodiversité marine et côtière à la Direction Scientifique de l’Ifremer.

A ses côtés, Gaël Bougaran, directeur du laboratoire physiologie et biotechnologie des algues IFREMER à Nantes

