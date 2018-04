Une expression qui ne s'applique pas aux cigognes.

Stjepan Voki s'assure que les poussins de Malena et Klepetan sont en bonne santé le 20 juin 2016 à Brodski Varoä, en Croatie. © Getty / Marco Secchi

Depuis 2002, Klepetan, une cigogne mâle, parcourt des milliers de kilomètres depuis l’Afrique du Sud où il passe l’hiver, pour retrouver en Croatie Malena, clouée sur place, une aile brisée. Malena a été découverte en 1993 dans un étang par un gardien d’école, blessée par un chasseur. L’homme l’a adoptée, lui a construit un nid et l’emmène même pêcher. Et il assiste chaque année au retour de Klepetan, qui a été équipé d'une bague pour suivre ses déplacements. Klepetan est arrivé cette année le 29 Mars.

62 petits sont nés des accouplements de ce couple étonnant. Une fois qu'il a appris à voler à la nouvelle couvée, Klepetan repart vers la fin du mois d’août, près du Cap, à 14.500 kilomètres de sa chérie.

Les gaulois aimaient le vin, mais pas seulement.

Il semblerait qu’ils le parfumaient au cannabis. Les fouilles du site de Cébazat en Auvergne font actuellement l’objet d’une exposition au musée Bargoin de Clermont Ferrand. On y trouve entre autres des tombes de chien et un vase, qui a contenu du vin infusé au cannabis.

Les Gaulois ont testé toutes sortes de de choses dans le vin, pour l’empêcher de tourner : du plâtre, de l’eau de mer, des herbes aromatiques, comme le chanvre. On sait que les Gaulois achetaient leur vin aux Romains, mais on ne sait pas si les Gaulois recherchaient un effet particulier avec le cannabis.

Les Tarentules sont menacées au Cambodge.

A cause des touristes qui les mangent ! Au Cambodge, la tarentule grillée fait partie du menu depuis longtemps. La curiosité des touristes, pourrait mettre l'araignée en danger. Certains touristes viennent spécialement à Skun - la « ville des araignées » - pour son marché où l’on peut croquer ces fameuses tarentules. Le croustillant de la chair serait exceptionnel. La tarentule est cuisinée avec de l'ail et du sel. Elle coûte environ 1 euro sur le marché, 10 fois plus cher qu’il y a quelques années.

Cette araignée est victime de la déforestation et de la chasse donc, qui n’est pas encore réglementée.

Les "couche-tard" ont un risque plus élevé de mortalité que les couche-tôt.

L'étude, qui vient d’être publiée, s’est intéressée à près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni. On leur a demandé de se définir : « du matin, plutôt du matin, plutôt du soir, ou du soir ».

Conclusion de l’enquête, les noctambules qui essaient de vivre dans un monde du matin se mettent en danger ! Il se pourrait que leur horloge biologique ne corresponde pas à leur environnement. Ces "couche-tard" ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, de troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires.

Il est difficile de devenir couche-tôt quand on est couche-tard… car c’est en partie génétique. Selon les chercheurs, les "couche-tard" devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité d'horaires de travail pour commencer et finir plus tard… On peut toujours rêver !