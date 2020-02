Vivre plus longtemps en bonne santé, pour les chercheurs, c’est possible. En France, l’espérance de vie est de 83, 5 ans… mais l’espérance de vie en bonne santé n’est que de 63,5 ans.

Les consommateurs sont moins désemparés qu’avant, grâce aux applications que l’on peut installer sur son smartphone. © Getty / Aja Koska

Pour Anthony Fardet, chercheur en nutrition dans un grand organisme français, bien manger est le levier principal pour avoir un métabolisme sain, capable de résister le plus longtemps possible aux assauts du temps et à la maladie.

Anthony Fardet s’est fait connaitre il y a 3 ans avec un livre dont on a beaucoup parlé : Halte aux aliments ultra transformés paru chez Thierry Souccar éditions. Ce chercheur a été probablement le premier en France à avoir alerté sur les produits ultratransformés qui nous font consommer des sucres en excès.

L’alimentation vous l’avez compris c’est important, mais les consommateurs sont moins désemparés qu’avant, grâce aux applications que l’on peut installer sur son smartphone. Il suffit alors de scanner les articles pour savoir s’ils sont bons ou pas pour la santé…