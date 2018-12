Wisdom, un albatros de Laysan, continue de défier la nature.

Couple d'albatros de Laysan © Getty / Roberta Olenick

Les Albatros de Laysan ne connaissent pas la ménopause. La durée de vie moyenne de ces oiseaux est de 50 ans. A 68 ans, chaque année, Wisdom revient dans son port d’attache, sur un atoll américain de l’océan Pacifique où elle retrouve son compagnon, rencontré en 2006.

Et surprise…, l’oiseau sauvage le plus vieux du monde a pondu un œuf encore cette année. Wisdom a été baguée pour la première fois en 1956 Elle était déjà adulte, elle avait donc au moins 6 ans. Elle fréquente depuis chaque année l’atoll de Midway, à environ 1 900 km au nord-est d’Honolulu. Tous les ans, Wisdom pond un œuf. Une fois le poussin sorti de sa coquille et autonome le couple d’albatros reprend alors son envol pour de nouveaux territoires avant de revenir l’année suivante.

A l’aire du tout connecté, voici un nouveau pansement

Il s’agit d’un pansement intelligent qui sera mis sur le marché dans l’année qui arrive.

Une start-up française vient de présenter un pansement qui détecte et soigne les infections. Cette innovation est issue d’un partenariat avec l’Inserm de Strasbourg.

Concrètement, le pansement est appliqué sur la plaie puis activé avec un bouton. En présence de bactéries pathogènes, le pansement qui est connecté à une application smartphone, émet un signal lumineux. Une fois l’alerte déclenchée, le dispositif est aussi capable de stopper la progression de l’infection, grâce à des agents anti-microbiens. Ce pansement connecté sortira en 2019 pour le grand public. Il coûtera entre 20 et 30 euros. Ce produits est particulièrement destiné aux grands brûlés, ou aux diabétiques.



Le cannabis se consomme de plus en plus, mais se fume de moins en moins

Le joint va devenir has been.

Le cannabis se consomme souvent mélangé à du tabac, roulé dans une sorte de cigarette en forme de cône. Mais le fameux joint a peut être du plomb dans l’aile.

Pour consommer du cannabis, certains choisissent la vaporisation. L’herbe pure, hachée menue, est chauffée entre 150 et 200 °C dans un appareil qui ressemble à une cigarette électronique. Mais selon une toute nouvelle étude faite par des chercheurs américains, la consommation de cannabis vaporisé aurait des effets psychotropes bien plus importants que la consommation de joints.

Attention, avec les vaporisateurs à cannabis, à dose de produit égale, l’effet est plus important… On rappelle que la consommation de cannabis est interdite en France.

La longévité des tortues enfin comprise

Et ce grâce à Georges le solitaire, la dernière tortue connue de l’espèce Chelonoidis abingdonii, une espèce de tortues géantes des Galapagos.

George le solitaire est mort de vieillesse à plus de 100 ans en 2012. Une équipe internationale de chercheurs a procédé à des analyses génétiques sur le corps de George et d'une autre tortue géante des Seychelles. Ils voulaient comprendre comment ces animaux sont capables de vivre parfois plus de 100 ans.

Dans l’étude qu’ils signent et qui vient de paraître, ils expliquent que les tortues possèdent des variations génétiques liées à la réparation de l'ADN, à l'activation du système immunitaire et à la suppression du cancer.

C’est peut être pour cela qu’elle ne va pas vite, la tortue, elle a tout son temps !

Merci à Simone Depoux qui réalise depuis 2 ans les Savanturiers. C’était aujourd’hui sa dernière chronique.