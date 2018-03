Marylène Patou-Mathis est la commissaire de l’exposition Néandertal qui vient tout juste d’ouvrir ses portes au Musée de l'Homme.

Homme de Néandertal au Muséum d'histoire naturelle en Suisse © Getty / Schöning/ullstein bild

Elle s’appelle Marylène Patou-Mathis et Patricia Martin vous en a déjà un peu parlé la semaine dernière. Elle est préhistorienne au CNRS, et elle a un chouchou : l’homme de Néandertal, ce proche cousin disparu de la surface du globe il y a 30 000 ans.

Cette exposition, avec tous les moyens modernes de la muséographie aujourd’hui, nous plonge dans un monde disparu.

Néandertal L'Expo, la nouvelle exposition temporaire du Musée de l'Homme, à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain.

Et pour ceux qui s’intéressent au sujet et qui ne peuvent pas venir à Paris, il y a l’excellent Néandertal de A à Z paru chez Allary éditions, le livre de référence sur le sujet. Un ouvrage de 600 pages qui se lit par petites touches et qui dit tout sur cet humain disparu.