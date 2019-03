Et sans effets secondaires !

Une molécule issue du venin d'une araignée brésilienne pourrait traiter les troubles de l'érection. © Getty

Une molécule issue du venin d'une araignée brésilienne pourrait traiter les troubles de l'érection. La morsure de cette grosse araignée provoque des œdèmes, des dommages aux reins et au foie, mais aussi, des érections longues et parait-il éprouvantes. Des chercheurs brésiliens ont réussi à synthétiser une des molécules de ce venin et l’ont incorporée à un gel à appliquer sur la peau. Ce gel serait plus efficace que le Viagra, et comme le produit n’est pas absorbé par voie orale, il ne provoque pas d’effets secondaires.

Les chercheurs sont parvenus à déclencher une érection en moins de 20 minutes chez des souris, On ne sait pas s’ils l’ont testé eux-mêmes. Aucun effet indésirable n'a été observé. L’ araignée dont est issu ce venin magique s’appelle… l’araignée banane.

Tous les militaires en rêvent, mais ils ne sont pas les seuls : être invisibles

Voici un matériau qui peut échapper à l’œil des technologies les plus pointues.

Les couleurs camouflage des véhicules militaires manquent souvent d'efficacité. Un industriel français s’est associé avec un laboratoire américain et a conçu un camouflage dynamique.

Les scientifiques ont créé des petites tuiles qui sont fixées sur les véhicules. Une caméra capture l’environnement, et un algorithme identifie les tons représentatifs, qui sont alors affichés sur les tuiles. Dans un environnement urbainles tuiles afficheront des couleurs grises, beiges, roses, bleues…avec des textures verticales qui simuleront les bâtiments au loin.

Cette technologie de camouflage pourrait même être adaptée à des soldats… ou a quiconque voudrait se fondre dans le décor.

Les robots humanoïdes sont de plus en plus bluffants !

Certains savent faire des acrobaties, et c’est une véritable prouesse !

En 2012, les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT, ont présenté un robot capable de courir sur un tapis roulant et d’emprunter les escaliers. Il y a 7 ans, Cheetah, ce robot, épatait le monde.

Il y a quelques jours, une nouvelle version a été présentée.

Chettah est aujourd’hui capable de se plier et de faire pivoter ses pattes pour marcher à l'envers. Il est aussi le premier robot au monde capable d'exécuter un salto arrière.

Cheetah peut retomber sur ses pattes s'il est bousculé. Les ingénieurs du MIT le disent « pratiquement indestructible ». Mais que faire d’un robot qui fait des saltos ?

Un sujet pour les couche-tard

Ces derniers ont peut être plus de difficultés de concentration que les autres.

Plus de 10% de la population est « du soir ». Ce sont ceux qui, biologiquement sont plus actifs en fin de journée et se couchent après 2h du matin. Mais il semblerait que cela ne soit pas bon pour la concentration et la vigilance.

Des chercheurs de l’université de Birmingham, au Royaume-Uni, ont comparé les fonctions cérébrales, au repos, de jeunes adultes de type « soir » à celles de jeunes de type « matin » à différentes heures de la journée.

Les cobayes ont passé des IRM et des scanners. Résultat : les parties du cerveau liées à l’attention des individus de type « soir » ont une moins bonne connectivité, quelle que soit l’heure de la journée.

Mais des jeunes de 22 ans qui se couchent à 20h, il n’y en a pas beaucoup. Les chercheurs vont maintenant vérifier si ils ne sont pas tout simplement en manque de sommeil.