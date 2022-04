Les spécialistes appellent cela l’effet « d’arrogance masculine ».

Une étude explique pourquoi les hommes ont tendance à surestimer leur intelligence © Getty / Westend61

Plusieurs études montrent que les hommes s’estiment souvent plus intelligents, quels que soient leur âge ou leur origine.

Une nouvelle étude s’est intéressée au sujet, pour laquelle 228 étudiants ont été recrutés. Ils ont dû d’abord estimer leur propre QI, puis ils ont passé un test pour mesurer leurs capacités cognitives

Résultat, les hommes pensent avoir un QI plus élevé que ce qu’il n’est en réalité ! Mais les femmes avec un "score de masculinité" élevé ont tendance à penser qu’elles sont plus intelligentes. Je vous expliquerai une autre fois ce qu’est le score de masculinité.

Les hommes s’estiment plus intelligents que les femmes, et cela a des implications importantes. Comme l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ou le choix de carrière des femmes, qui sont encore aujourd’hui sous-représentées dans les branches scientifiques.

Pourrait-il exister un univers où le temps recule ?

Dans un « anti-univers », tout serait inversé, même le temps.

C’est une hypothèse proposée par trois physiciens de l‘université Cornell, aux Etats Unis. Le papier de recherche commence comme ça : « Nous étudions l’idée que l’univers avant le Big Bang est le reflet de l’univers après le bang ».

Je vous rappelle que l’univers repose sur la notion de symétrie découverte depuis longtemps par les physiciens. Mathématiquement, si l’univers tout entier doit respecter la symétrie, il faut un anti-univers, où tout serait inversé, et où le temps recule.

Tout cela n’est que théorique, mais pour les physiciens américains qui proposent cette théorie, cet anti-univers, pourrait laisser des traces dans notre univers, dans la matière noire et les neutrinos dont le mouvement de rotation tourne vers la gauche et uniquement vers la gauche.

En effet, on ne connait pas de neutrinos "droitiers". Seraient-ils dans cet anti univers ? Tout cela donne le vertige, et ne va pas nous aider à remettre les pendules à l’heure…

Des scientifiques souhaitent créer un vaccin « contagieux »

On parle d’un vaccin qui serait aussi contagieux que la maladie qu’il combat, qui pourrait se propager.

A travers le monde, plusieurs équipes mènent des recherches sur le développement de vaccins transmissibles. Leur but : réduire la transmission des maladies infectieuses chez les animaux sauvages, et minimiser le risque que des virus ou des bactéries passent des animaux aux humains.

Comment fonctionneraient ces vaccins ? Les chercheurs captureraient quelques animaux de leur population cible, les infecteraient et provoqueraient de fortes réponses immunitaires qui pourraient les propager à toute la population.

Des scientifiques s’inquiètent : transformer radicalement l’équilibre en tentant d’éradiquer ou de réduire un virus endémique dans la nature pourrait risquer de faire émerger d’autres pathogènes...

La plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que les vaccins transmissibles ne pourraient jamais être utilisés sur des populations humaines.

Pourquoi n’avons-nous pas encore découvert de signes de civilisations extraterrestres ?

Arik Kershenbaum est zoologiste et docteur en biologie évolutive. Il mène ses recherches à l’université de Cambridge. Dans La vie extraterrestre, qui vient de paraitre chez Flammarion, il se propose, grâce aux outils de la biologie et de la théorie de l’évolution, d’établir un portrait-robot crédible de notre voisin extraterrestre.

Et il ressemblerait à quoi cet extraterrestre selon ce zoologiste ?

La symétrie est si courante chez les animaux terrestres qu’il est difficile d’imaginer des individus asymétriques. Il pense que sur les planètes semblables à la Terre, les contraintes physiques seront similaires : si un organisme doit se déplacer sur un sol solide par exemple, les pattes seront une très bonne solution.

Et il conclut : la raison pour laquelle nous n’avons pas encore découvert de signes de civilisations extraterrestres dotées de technologies supérieures aux nôtres reste un mystère.