Un traitement pour faire remarcher les personnes paralysées

Des chercheurs de Chicago ont sectionné la moelle épinière de souris, puis ont injecté dans cette même moelle un gel. Les résultats ont fait leur apparition quatre semaines plus tard : les souris ont marché.

Le gel des chercheurs permet de maintenir les molécules en mouvement. Grâce à une meilleure circulation, le tissu entre en contact avec le traitement de manière plus efficace. Le gel disparaît sans laisser de traces après quelques semaines et ne génère aucun effet secondaire.

Le gel, fait de différentes protéines, permet de stimuler une régénération des nerfs. Il faudra cependant attendre pour savoir si cette découverte pourrait s’appliquer aux humains. L’étude a été publiée dans la revue Science.

L’équipe de scientifiques poursuit ses recherches. Si le traitement fonctionne sur les humains, il s’agirait alors d’une véritable révolution.

Voici la durée idéale d’un câlin selon la science

Se faire des câlins favorise la libération d’endorphines, de dopamine et d’ocytocine, les hormones du bonheur et du plaisir.

Mais le câlin ne doit pas être trop court ! Les chercheurs de l’Université de Londres qui ont travaillé sur le sujet sont formels : un câlin de moins de cinq secondes est tout simplement inutile.

L’étude a réuni 48 volontaires qui avaient pour mission de se faire des câlins de différents types. Ils devaient noter leurs impressions. Selon les résultats, les câlins de cinq à dix secondes sont les plus bénéfiques. Les scientifiques ont expliqué que les bienfaits se feraient encore sentir jusqu’à trois minutes après l’étreinte.

Et il n’y a pas une position particulière des bras à adopter. C’est la durée qui compte !

Du lithium dans l’eau du robinet pour lutter contre les suicides

Le lithium est un oligoélément présent dans différents aliments, qu'on trouve aussi dans le sol ou l’eau.

Le lithium est aussi un médicament bien connu contre les troubles de l'humeur.

Et il y a du lithium dans l’eau du robinet ! Selon les régions, l’eau du robinet peut contenir jusqu’à 171 microgramme de lithium par litre. Certaines eaux minérales, en contiennent jusqu'à 5 milligrammes par litre !

Il y a deux ans, une étude anglaise a montré que le lithium dans l'eau potable pouvait exercer un effet anti-suicide, à des doses infinitésimales, s’il est absorbé sur de longues périodes. Résultats confirmés par des chercheurs de Lituanie.

Une étude menée au Texas a montré que, dans les zones où la concentration en lithium dans l'eau était plus élevée, les arrestations pour consommation de drogues, et les cambriolages étaient moins nombreux.

On peut aussi trouver du lithium dans le sel de table, le poulet, le jaune d'œuf, les radis, la betterave, la pomme de terre et les produits laitiers. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour vous remonter le moral !

Et si la caféine améliorait nos capacités perceptives et visuelles ?

Des chercheurs belges et espagnols viennent de montrer que la caféine a des effets sur l’acuité visuelle dynamique.

Pour mesurer celle-ci, les auteurs de l’étude ont placé des participants devant un écran de télévision, sur lequel des cibles se déplaçaient. Certains avaient bu du café, d’autres du faux café.

Et on a constaté chez les participants qui avaient eu de la caféine que le café viendrait booster la rapidité des mouvements des yeux et aiderait à repérer les objets en mouvement. Une capacité finalement très impliquée dans la vie quotidienne lors de la conduite, d'une séance de sport, d'une partie de jeu vidéo...

Une tasse de café avant de prendre le volant, ce n’est pas donc une si mauvaise idée !