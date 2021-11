Plus de deux milliards de tasses de café sont consommées chaque jour. Plus de 9 millions de tonnes de café sont produites dans le monde chaque année, et la demande devrait doubler d’ici 2050

Bientôt du café cultivé en laboratoire ? © Getty / fotograzia

Or près de 90 % des plus grandes régions productrices de café au monde pourraient disparaître d’ici 2050 à cause du changement climatique. Pour palier cette future pénurie, une équipe en Finlande travaille sur la culture de café en laboratoire.

On n'y fait pas pousser des plants, car ce café ne se présente pas sous forme de grains. Il est cultivé à partir de cellules récoltées sur de vraies plantes dans un bioréacteur, une grosse bonbonne qui apporte température, lumière et oxygène idéales. Les chercheurs obtiennent une poudre qui a le goût et l’odeur du café après torréfaction. Quelques personnes ont pu goûter à ce breuvage, et les retours sont plutôt positifs, mais ce café semble un peu plus fade. Une meilleure torréfaction devrait améliorer ce défaut. Ce café cultivé en laboratoire pourrait être commercialisé dans quatre ans.

Un logiciel pour comprendre le langage des baleines

une équipe interdisciplinaire de scientifiques souhaite décoder le langage des baleines pour pouvoir leur répondre.

Le projet a émergé dans la tête d’une informaticienne de Harvard. Un jour, elle entend un enregistrement de cliquetis émis par les baleines qui lui rappellent le son du code Morse. L'informaticienne lance le projet : comprendre ce que se disent ces mammifères marins.

Plusieurs enregistrements de codas ont été soumis à un algorithme avec succès. La première étape, avant de parvenir à discuter avec les baleines sera de collecter quatre milliards de cliquetis. Pour le moment, 100 000 sont collectés par les chercheurs du monde entier.

Selon un chercheur, « si nous découvrons qu'il y a une civilisation entière sous notre nez, cela entraînera peut-être un changement dans la façon dont nous traitons notre environnement ».

Des écrans tactiles améliorés pourraient permettre aux utilisateurs de « sentir » les objets

Une équipe de l’université du Texas a un objectif : développer des technologies d’écrans tactiles qui vont au-delà de la réaction au toucher.

Autrement dit, que les utilisateurs puissent avoir, avec un écran, la même sensation que s’ils étaient en contact avec des objets physiques. Sentir pas exemple le velours de votre prochain canapé, ou expérimenter le tableau de bord d’un véhicule automobile.

Il y a une arrière-pensée commerciale : que vous puissiez sentir la texture des tissus ou d’autres produits pendant que vous faites vos achats en ligne. Cette nouvelle fonction pourrait aussi enrichir les environnements virtuels, et apporter plus de réalisme.

Pour développer leur invention, les chercheurs utilisent les effets d’électromouillage, les effets électrostatiques, les modifications des propriétés du doigt, la mécanique de contact.

Selon les chercheurs qui développent ces écrans, les consommateurs pourraient acheter les appareils dans les cinq prochaines années. Certains produits étant déjà en cours de développement.

On comprend un peu mieux pourquoi le lait chaud fait dormir

Pendant longtemps, les scientifiques ont attribué les vertus légèrement somnifères du lait au tryptophane, précurseur de la sérotonine, la fameuse hormone que produit notre organisme la nuit. Mais on sait aussi que certaines peptides du lait sont très utiles pour atténuer le stress et favoriser le sommeil. Dans une récente étude, des chercheurs chinois ont isolé des molécules très prometteuses, et les ont même testées !

Ils ont mené des expériences sur des souris. Ils leur ont donné un mélange de peptides. Le meilleur dosage a donné une durée de sommeil très supérieure à celle du groupe témoin, et un endormissement plus rapide.