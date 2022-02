Et on peut désormais les entendre !

Les poissons "parlent" ! © Getty / Ray Massey

L’utilisation du son comme moyen de communication est connue chez les mammifères marins, comme les baleines et les dauphins, mais elle l’est beaucoup moins chez les poissons. Une nouvelle étude de l’université Cornell aux États-Unis révèle que la grande majorité des poissons communiquent entre eux par le son, pour attirer un partenaire, mais aussi pour indiquer aux autres une source de nourriture.

Les chercheurs se sont penchés sur 175 familles de poissons. Plus de la moitié sont capables, grâce à leur morphologie, de produire du son : soit avec des muscles, soit avec des mouvements du squelette. En étudiant l’évolution des poissons, les chercheurs ont conclu que leur langage serait apparu il y a environ 155 millions d’années.

Les étonnantes pratiques de chimpanzés du Gabon

Pour soigner une plaie, un humain va la désinfecter, puis de la protéger avec un pansement. Des chimpanzés ont un autre réflexe : ils attrapent des insectes, et les appliquent directement sur la plaie ouverte. Ils le font pour eux, mais aussi pour traiter les blessures de leurs congénères. Cette découverte, qui a été publiée la semaine dernière, montre que les chimpanzés peuvent aider leurs semblables de façon désintéressée.

Cette découverte est due à une chercheuse allemande. En 2019, dans l’ouest du Gabon, cette scientifique a filmé une femelle chimpanzé qui inspectait une plaie sur le pied de son petit. La mère a attrapé un insecte, l’a pressé dans sa bouche puis l’a appliqué sur la plaie. Après avoir extrait l’insecte de la blessure, elle répète deux fois l’opération. Les scientifiques ont par la suite vu des dizaines de fois des chimpanzés procéder à cette technique, sur eux-mêmes, ou sur des congénères. Les chercheurs n’ont pas encore identifié quel insecte était utilisé, insecte qui pourrait avoir une fonction anti-inflammatoire et apaisante.

En Suède, des corbeaux se préparent à ramasser les mégots de cigarettes

Les oiseaux sont entraînés à ramasser des mégots dans la rue pour les déposer dans une machine spéciale, qui leur distribue une petite récompense alimentaire en échange. Les oiseaux impliqués dans ce projet ne sont pas en captivité, ils sont donc libres d’abandonner à tout moment. Cette initiative pourrait réduire les coûts de nettoyage des mégots de cigarettes de 75 %.

Ce n’est pas la première fois que l’on pense aux oiseaux pour faire le ménage : en 2018, une équipe de six corbeaux a été entraînée pour nettoyer le parc vendéen du Puy du Fou. Les corbeaux sont très habiles pour manipuler des outils pour résoudre des problèmes. Une équipe de l’Université de Cambridge vient par ailleurs de prouver que ces oiseaux peuvent estimer le poids d’un objet par une simple observation.

Dormir mieux et perdre du poids, il y aurait un lien

Si les personnes qui ne dorment pas assez ajoutent une à deux heures de sommeil à leurs nuits, cela pourrait leur permettre... de perdre du poids !

C’est la conclusion d’une récente étude menée par l’Université de Chicago et qui vient d’être publiée. En effet, augmenter son temps de sommeil aiderait à réguler l'appétit et donc à réduire la quantité de calories ingérées dans la journée. Dans l’étude qui a été réalisée, plus les patients dormaient longtemps, plus ils réduisaient leurs apports caloriques dans la journée suivante.

De nouvelles recherches seront nécessaires pour confirmer l’efficacité de ces pratiques sur une plus longue période. On peut se réapproprier la formule de nos grands-parents : qui dort dine !