On avale en moyenne 13,2 kilos par an et par foyer. Des scientifiques néerlandais de l’Université d’Amsterdam ont découvert ce qui pourrait rendre le chocolat encore plus agréable.

Des scientifiques auraient trouvé le chocolat parfait © Getty / TorriPhoto

Ils ont utilisé la physique et la géométrie pour savoir sous quelle forme le consommer. Conclusion : la forme de chocolat parfaite est celle d'une spirale !

Pour faire cette découverte, les scientifiques ont imprimé en 3D plein de formes différents. Puis, ils ont fait tester ces chocolats. Plus la forme était complexe et se fissurait sous la dent, plus il était apprécié. En fait, les testeurs ont préféré les formes très croquantes. Il parait qu’on adore la sensation de casser un aliment à l'intérieur de notre bouche, notamment pour le son.

Le plus vieux cours de mathématiques aurait 2500 ans

Assis sur une chaise, barbu, drapé d’une toge, un homme montre du doigt un bloc sur lequel se trouvent un demi-cercle et cinq lignes. Devant lui, un enfant est debout, il pointe un doigt vers le ciel.

Une enquête vient d’être menée sur cette gravure d’une nécropole grecque, dans le cadre d’un projet européen. Cette scène que l’on pensait être une scène de jeu a été identifiée par un mathématicien qui a reconnu la représentation des nombres qui se faisait à l’époque avec des cailloux. La première ligne de cailloux représentait les unités, la seconde les dizaines, la troisième les centaines, la quatrième les milliers et la cinquième les dix milliers.

L’enfant a l’air heureux. Le message est sans doute qu’il prend du plaisir durant cette leçon de mathématiques.

Et la plus vieille carte postale aurait 2000 ans

La British Library vient de révéler qu'elle dispose d'un papyrus sur lequel un certain Néarque a écrit en grec, au Ier et ou au IIe siècle après Jésus Christ, le récit de l'un de ses périples. Il raconte à un ami qu’il voyage en bateau sur le Nil, comme d’autres touristes, jusqu'à l’actuelle Assouan où il explique qu’il y a un grand marché touristique.

Il raconte aussi qu’il s’est rendu près de la Libye, dans un sanctuaire dédié au dieu Amon. Il dit même qu’il y a reçu des oracles très prometteurs, et qu'il a gravé le nom de tous ses amis sur le mur du sanctuaire.

Les jeux vidéo rendent intelligents

En tous cas pas moins bêtes !

Une nouvelle étude a été menée sur des enfants américains. Des chercheurs suédois et néerlandais se sont intéressés aux différentes activités sur écran : télévision, réseaux sociaux, et jeux vidéo.

Les chercheurs ont découvert qu'à neuf ans, les enfants qui regardent beaucoup de vidéos ou passaient un certain sur les réseaux sociaux avaient un score d'intelligence inférieur à la moyenne. Les accros aux jeux vidéo, eux, ont des scores d’intelligence supérieurs.

Mais cette étude ne s'intéresse pas à l'activité physique, au sommeil, ou aux performances scolaires. Ce que l’on peut retenir, et cela va rassurer les parents, c’est que le temps passé sur des jeux vidéo peut contribuer à stimuler l'intelligence.