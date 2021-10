Ce n’est pas une blague ! Pour résoudre les problèmes cognitifs, une équipe britannique de l’université d’Oxford pourrait avoir trouvé un médicament contre la constipation !

Un laxatif... contre les trous de mémoire ! © Getty / Larry Washburn

Plusieurs études ont montré que des molécules qui ciblent un des récepteurs à la sérotonine peuvent améliorer les fonctions cognitives. Les chercheurs ont testé un médicament spécialement conçu pour se fixer sur ce récepteur à la sérotonine : le Prucolapride, indiqué dans le traitement de la constipation chronique.

44 volontaires ont participé à l'expérience : la moitié a reçu le prucolapride, l'autre, un placebo. Au bout d’une semaine, les chercheurs leur ont fait passer une IRM et les ont soumis à des tests de mémoire. Résultats, après six jours d'administration de prucalopride, on a constaté chez les jeunes volontaires sains une forte amélioration de la mémoire et une activité neurale augmentée.

Ce médicament est commercialisé en France sous un autre nom, vendu uniquement sur ordonnance. Il est très peu prescrit, coute très cher et n’est pas remboursé. Mais il pourrait, avec cette découverte, avoir une seconde vie.

Du sang et des larmes

Pour construire sur Mars. Car s’ il y a des projets d’établissements de colonies sur Mars, il faut pouvoir construire. Et transporter du béton depuis la terre reviendrait très très cher : une simple brique couterait 2 millions de dollars à véhiculer.

Des chercheurs de l’université de Manchester, au Royaume-Uni, proposent de faire des constructions sur place avec du sang, de la sueur, des larmes, et de l’urine. L’albumine pourrait jouer le rôle de liant pour la poussière martienne, avec un résultat proche du béton.

L’albumine a la propriété de « cailler », comme le lait. Durant leurs tests, les scientifiques ont obtenu un matériau très résistant qu'ils ont appelé "AstroCrete". Les meneurs de l’étude estiment qu’un équipage de six astronautes serait capable de produire environ 500 kg d’AstroCrete au cours d’un voyage de 2 ans.

Il y a 4000 ans, il y avait déjà des femmes d’affaires

« Pourquoi m’écris-tu à chaque fois : "Les étoffes que tu m’envoies ne sont pas bonnes ?" Pourtant, je fais de mon mieux. »

Cette lettre, envoyée par une femme à son époux a été découverte en Turquie, et date du XIXe siècle avant Jésus Christ. Elle est en langue assyrienne et près 23 000 tablettes cunéiformes similaires ont été exhumées.

Cette femme, ses filles et ses servantes filaient la laine et tissaient pour habiller la famille, et pour les vendre à un millier de kilomètres de chez elles, aux cours qui appréciaient leur savoir-faire. Il y a 4000 ans, de nombreuses femmes contribuaient, avec leur production textile, au commerce avec l’Anatolie.

Leur époux, ou leurs frères, leur donnaient des recommandations, et elles étaient payées en argent. Comme les hommes, elles signaient des contrats, savaient lire, écrire et compter. Il leur arrivait même de prêter de l’argent avec intérêt ! Il y a 4000 ans, il y avait des femmes libres et indépendantes !

Voici un lien vers le site The Conversation pour voir les tablettes cunéiformes de Kültepe

Des borders collies de génie peuvent retenir le nom de plus de 100 jouets

Certains chiens ont une sacrée maîtrise du langage humain...

Une équipe de recherche de l'Université de Budapest a passé plus de deux ans à parcourir le monde à la recherche de chiens capables de reconnaître les noms de divers jouets. Ils ont trouvé 6 borders collies à la mémoire exceptionnelle.

Ils ont demandé à leurs propriétaires de leur apprendre les noms de six, puis de douze nouveaux jouets en une seule semaine. Et les chiens ont réussi l'épreuve avec un taux d'apprentissage similaire à celui d’enfants de 18 mois.

L'étude n’a porté que sur des borders collies, mais d'autres chiens capables de bien mémoriser le langage humain ont été identifiées : un berger allemand, un pékinois, un mini berger australien et quelques chiens de races mixtes, pour ne pas dire bâtards.