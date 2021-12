De plus en plus exploré, l’espace pourrait augmenter les risques d’invasion biologique. Dans la revue "BioScience", une équipe de chercheurs alerte : des organismes extraterrestres pourraient faire du stop sur les vaisseaux spatiaux et contaminer la Terre.

Des chercheurs alertent sur le risque d’une invasion biologique extraterrestre © Getty / franckreporter

Aujourd’hui, il est peu probable que nous soyons déjà contaminé, parce que la survie d’organismes est difficile dans l’espace. Mais le risque va augmenter quand les missions d’exploration, voire d’exploitation, vont se multiplier.

En 2019, l’atterrisseur israélien Beresheet s’est quand même écrasé sur la Lune avec des milliers de tardigrades dans ses bagages. Ces créatures, n’ont surement pas survécu à l’impact, mais cet incident illustre les risques d’invasions biologiques.

Les chercheurs proposent d’augmenter les protocoles de biosécurité associés aux voyages dans l’espace, et de se concentrer sur la détection précoce des contaminants biologiques potentiels.

Le viagra peut être un médicament contre Alzheimer

En analysant les médicaments déjà autorisés, les scientifiques de la clinique de Cleveland, dans l’Ohio, ont découvert que les patients traités avec du Viagra prescrit contre l'hypertension ont 69 % de risque en moins de développer la maladie d'Alzheimer que les autres.

A partir de ces observations, les scientifiques ont mené une étude. Ils ont développé un modèle à partir de cellules souches cérébrales de patients qui reproduit la maladie d'Alzheimer in vitro. Ces expériences ont montré que le Viagra augmente la croissance des cellules cérébrales et diminuent la production de neurofilaments, à l'intérieur des neurones.

Cette étude ne suffit pas pour affirmer que le Viagra peut prévenir ou traiter la maladie d'Alzheimer, d'autres expériences sont nécessaires pour confirmer cette piste.

Cheezam, le Shazam du fromage !

Une startup française a développé un algorithme pour identifier visuellement les objets. Prevision.io, spécialiste de l’apprentissage automatique, a entraîné son intelligence artificielle sur les fromages.

Les développeurs ont appelé leur intelligence artificielle Cheezam, en référence à Shazam, l'application qui permet d'identifier les chansons.

Cela a l’air simple, mais il s’agit d'un véritable défi. Il a fallu un entraînement sur une large base de données contenant des photos de fromages avec leur identification.

Cheezam est disponible sous la forme d'une application Web,. Il suffit de se rendre sur le site www.cheezam.fr depuis son téléphone portable et de cliquer sur "Take a Photo". L'IA tente automatiquement de l'identifier et indique son indice de confiance.

Un homme de 89 ans obtient un doctorat et réalise son rêve de devenir physicien

Il y a pensé toute sa vie, s’y est attelé pendant 20 ans. A 89 ans, un américain de Rhode Island a défendu avec succès une thèse de physique, et a obtenu son doctorat.

Manfred Steiner est né en Autriche, y est devenu médecin, et s’est installé aux Etats Unis en 1955. Il a fait de la recherche médicale jusqu’à sa retraite en 2000

À 70 ans, M. Steiner a commencé à suivre des cours de physique à l’Université, et en 2007 il s’est inscrit au programme de doctorat.

Le professeur qui enseignait la physique quantique était un peu sceptique, c’était son premier élève septuagénaire mais il s’est vite rendu compte que cet élève particulier travaillait beaucoup.

Son sujet de thèse ? Le comportement mécanique quantique des électrons dans les métaux conducteurs et la façon dont les fermions peuvent se transformer en bosons.

M. Steiner espère maintenant aider des professeurs avec lesquels il s’est lié d’amitié pendant ses études.