Aux États-Unis, un analyste de données a mis au point une application qui permet de suivre une goutte d’eau sur des centaines, voire même des milliers de kilomètres.

Une goutte d'eau © Getty / Emmanuel Puyraveau

Sur la carte, il suffit de cliquer à l’endroit où la goutte est censée tomber, pour la suivre en caméra subjective durant son périple. J’ai fait le test et c’est assez bluffant, même s’il manque encore des noms de cours d’eau.

On voit ainsi le trajet de la goutte, comme vu d’avion. Cela permet de comprendre comment les cours d’eau sont connectés, et comment aussi la pollution aquatique peut voyager jusqu’à la mer. Il est possible de cliquer n’importe où sur le globe, même dans les contrées les plus reculées.

Cette application géniale et didactique s’appelle River Runner, à retrouver sur river-runner-global.samlearner.com.

Il y a des oiseaux qui chantent exactement de la même façon depuis au moins 500 000 ans

Dans les montagnes d’Afrique de l’Est, certains oiseaux chantent les mêmes airs que ceux que chantaient leurs ancêtres il y a au moins 500 000 ans.

Le Souimanga à double collier est un passereau qui ressemble aux colibris. Il vit au Mozambique et au Kenya. Différentes populations n’ont pas été en contact pendant des centaines de milliers d’années.

Des chercheurs américains ont étudié leurs chants. Et malgré de très longues séparations, leurs chants sont identiques.

Les montagnes d’Afrique de l’Est, situées sous l’équateur, ont connu très peu de changements géologiques ; les chercheurs ont conclu que les oiseaux et leurs chants n’ont pas bougé, même pendant des millions d’années. Les changements environnementaux ne les ont pas poussé à évoluer.

De la réalité Virtuelle pour plonger les vaches dans une illusion de verts pâturages

En Turquie, un éleveur a enfilé des casques de réalité virtuelle à deux de ses vaches. Elles peuvent voir de verts pâturages et elles produisent, selon l’agriculteur plus de lait : 27 litres contre 22 en temps normal.

Les images rendraient les vaches moins anxieuses, moins stressées. L’éleveur a déjà essayé la musique classique pour doper sa production, mais il trouve les casques bien plus efficaces.

Ces dernier ont été conçus par des scientifiques et testés pour la première fois à Moscou en 2019. Leurs développeurs ont notamment travaillé sur une palette de couleurs spécifique et adaptée à la vision des vaches.

Mais finalement, la meilleure solution ne serait-elle pas d’offrir de vrais pâturages à ces pauvres bovins…

Le remède miracle contre la gueule de bois n’existe pas

Pour la gueule de bois, chacun a son petit remède de grand-mère.

Une épidémiologiste américaine s’est penchée sur le sujet, et d’après ses recherches, la plupart des trucs pour soirées trop alcoolisées n'ont aucune base scientifique solide.

Clou de girofle, ginseng rouge, jus de poire… vingt-et-un essais, menés avec 386 participants, ont été décortiqués. L'extrait de clou de girofle, un traitement contre la migraine et la vitamine B6, paraissent être les remèdes les plus prometteurs contre la gueule de bois. Mais les preuves ne sont pas assez solides.

Mais il y a un moyen sûr pour éviter le problème : ne pas boire d’alcool…