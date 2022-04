La pollution atmosphérique augmenterait le risque d’avoir de moins bonnes performances cognitives

Les polluants atmosphériques on le sait, même à de faibles niveaux d’exposition, augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

Des chercheurs et des chercheuses de l’Inserm, de l’université de Rennes 1 et de l’École des hautes études en santé publique viennent de montrer que la pollution de l’air pourrait accélérer le déclin cognitif, Selon cette étude française, les polluants issus du trafic routier seraient associés à des problèmes de mémoire, d’expression orale ou de prise de décision.

Quels sont les polluants étudiés par les chercheurs ?

Les particules fines, le dioxyde d’azote et le carbone suie, issus donc du trafic automobile.

Les chercheurs n’ont pas étudié des cerveaux, ils ont eu accès aux données d’une cohorte gigantesque de 200 000 participants. Bénédicte Jacquemin, chercheuse Inserm à l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset) explique comment les chercheurs ont procédé :

Ce sont 200 000 participants qui, à l'inclusion, étaient âgés entre 18 et 69 ans, et qui au moment de l'inclusion font un examen de santé. Pour les participants de plus de 45 ans, ils font aussi des tests cognitifs. On a associé les résultats de ces tests cognitifs avec des cartes d'exposition à la pollution atmosphérique ; et donc pour chaque individu, comme on sait où il habite, on peut estimer une exposition à la pollution atmosphérique.