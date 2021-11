Marcel Hibert est professeur de chimie organique et s’intéresse à l’amour. Une grande partie de son travail se concentre autour d’une simple molécule, qui serait à l’origine de nos sentiments, et même de nos vertus. Son nom : l’ocytocine.

Des recherches sur les mécanismes de l’amour © Getty / Kwanchai Lerttanapunyaporn / EyeEm

L’ocytocine est une petite hormone fabriquée dans notre cerveau et qui est transporté dans notre corps par le sang. C'est elle qui provoque les contractions de l'utérus ou qui favorise l'éjection du lait.

Une vraie révolution a eu lieu en 2000 quand on lui a trouvé d'autres fonctions tout à fait extraordinaires du côté de l'attachement, à ses parents, à son groupe social...

Un jour, un chercheur aux Etats-Unis s'est intéressé à de petits campagnols, monogames et parents attentionnés en prairie, tandis qu'ils étaient plus polygames et moins attentionnés envers leur progéniture dans un environnement plus hostile, en montagne.

En comparant les hormones présentes dans les deux groupes, il s'est rendu compte que la principale différence portait sur l'ocytocine, présente chez les campagnols fidèles et monogames et absente chez les polygames. Et en injectant de l'ocytocine chez les polygames, ces derniers sont devenus monogames, et a obtenu le résultat inverse en bloquant l'ocytocine chez les monogames.

Tout est chimie certes, mais attention, l’amour ne peut pas être réduit à un tas de molécules ! Ce que l’on peut dire c’est que l’ocytocine peut moduler le comportement. Et ce que l'on découvre sur cette molécule pourrait ouvrir la voie à des traitements contre certaines pathologies. Marcel Hibert cherche ainsi à développer une molécule stable d’ocytocine, non pas pour obliger les gens à s’aimer, mais pour aider les enfants autistes.

