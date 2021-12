Pour cela, demandons de l'aide à un scientifique spécialiste en nutrition.

Anthony Fardet est chercheur au sein de l’unité Nutrition Humaine de l’INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à l’université de Clermont Auvergne.

Anthony Fardet a une bête noire et je peux le comprendre : ce sont les aliments ultratransformés, qui sont arrivés en masse dans les années 70-80 sur les rayons. Il dit d’ailleurs, qu’avec les aliments ultratransformés, la malbouffe a maintenant un nom scientifique

Anthony Fardet vient de publier son dernier ouvrage, Pourquoi tout compliquer ? Bien manger est si simple, paru chez Thierry Souccar éditions.

Il y raconte comment sont fabriquées notamment les céréales pour le petit déjeuner et ce n’est pas ragoutant. Il explique que ce n’est pas parce qu’il y a quelques nutriments sains dans un produit qu’un aliment est sain.

Beaucoup de gens croient qu'un aliment sain est un aliment équilibré nutritionnellement. Or ça ne veut rien dire [...]. Qu'est ce qui compte dans un aliment le moins transformé possible ? Ce n'est pas sa composition, mais la qualité de sa matrice.

C'est à dire, par exemple, une pomme a une matrice ronde et un jus de pomme une matrice liquide. Donc plus la matrice va être de qualité, plus la matrice va être bénéfique.