Le célèbre télescope spatial James-Webb a livré ses premières images

Le James-Webb Telescope a a été conçu pour remplacer le mythique télescope Hubble. Lancé le 25 décembre, il est arrivé à destination un mois plus tard, et comme prévu, son miroir à 18 facettes a envoyé ses premières images, celles d’une étoile qui est située à 258 années lumières de chez nous.

La NASA a publié ces images cette semaine, elles se présentent sous la forme de 18 points lumineux. Pour Olivier la Marle, Responsable du programme sciences de l’univers au CNES, le centre national d’études spatiales, ces images sont une bonne nouvelle. Ces premières images vont permettre aux astronomes et aux ingénieurs d’effectuer des réglages, ce qui va leur prendre un bon mois.

Cela fait 30 ans que les scientifiques attendent la mise en service de cet instrument : le projet a été lancé au début des années 90, sa construction a débuté en 2004, il devait être lancé en 2007… Il y a eu un peu de retard, mais finalement, tout s’est déroulé comme prévu. Pour Olivier la Marle, cela n’est pas étonnant :

C'est à la fois pas exceptionnel et exceptionnel. C'est pas exceptionnel parce que la NASA, et l'ESA [l'Agence spatiale européenne] aussi, nous a habitués à des réussites parfaites en terme de missions scientifiques. C'est néanmoins exceptionnel parce qu'effectivement, il y avait une telle liste de problèmes possibles, tout se déroule selon les plans prévus.

Ce qu'il y a de fascinant avec ce télescope, c'est qu'il va pouvoir observer des galaxies, des planètes, des étoiles, et nous en apprendre plus sur l’histoire de l’univers. Pour Olivier La Marle, aucun téléscope ne pourra voir aussi loin :

Avec le successeur du James-Webb, on ne verra pas plus loin. On touche à la limite des objets les plus lointains qu'on puisse physiquement observer dans notre univers observable, ce sont les toutes premières galaxies [formées] quelques centaines de millions d'années après le Big Bang.

On attend aussi du télescope spatial James-Webb qu'il permette l’analyse de l'atmosphère de planètes qui ne sont pas dans le système solaire. Il va observer des exoplanètes comparables à la Terre et étudier leur atmosphère.

A bord du télescope, il y a quatre instruments, dont l’instrument Miri, un imageur infrarouges développé sous la responsabilité de l’ESA et auquel le CNES, avec le CEA (le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), a largement contribué. Miri nous aidera peut être à répondre à la grande question qui hante les hommes depuis très longtemps : sommes nous seuls dans l’univers ?

James-Webb va regarder [les exoplanètes] les plus prometteuses en détail et va en particulier regarder la lumière de leur étoile filtrée par l'atmosphère de l'exoplanète. En analysant cette lumière, on est capable de détecter la présence d'espèces chimiques, et puis également les températures qui règnent dans l'environnement de cette planète. [...] A terme, même si ce n'est pas l'objectif du James-Webb mais ce sera l'objectif de missions qui viendront après, [on pourra détecter] peut-être des traces de vie, comme le dioxygène par exemple.