Pour le savoir, la ligue de protection des oiseaux a besoin de l’aide tous !

Comment évoluent les populations d’oiseaux en France ? © Getty / Michael Godek

Cela fait 9 ans que l’observatoire des oiseaux des jardins demande, à ceux qui le souhaitent, de compter les oiseaux dans les jardins publics, privés, ou même sur les balcons. Cette opération est un partenariat LPO/Muséum national d’Histoire naturelle. Elle aura lieu samedi et dimanche prochain, les 28 et 29 mai. On vous demande juste de regarder et de compter pendant une heure.

Le but, c’est évaluer la diversité des espèces, mais aussi de comprendre ce qui favorisent la diversité des oiseaux qui vivent près de chez nous. Entretien avec Marjorie Poitevin, la responsable de l’observatoire des oiseaux des jardins de la ligue de la protection des oiseaux.

