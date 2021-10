Rencontre avec un biologiste, docteur en sciences cognitives et spécialiste des animaux.

Les animaux ne perçoivent pas le monde comme nous © Getty / Sarah Moorcroft / EyeEm

Benoit Grison travaille sur l’évolution de la cognition animale au cours du temps (apprentissage, mémoire, communication, « intelligence »…) Dans son dernier livre, il s’est intéressé à la perception animal. Et c’est passionnant !

Il explique que nous tous, humains compris, habitons des mondes perceptifs différents. Des univers ajustés à notre survie. Grâce aux nouvelles approches de la science, on peut désormais comprendre l’odorat des poissons, l’ouïe de la girafe ou la faculté des éléphants à percevoir les tremblements de terre longtemps en avance.

Il y a un autre domaine totalement fascinant, c’est celui de la vue. La technologie permet aujourd’hui de comprendre comment voit un oiseau ; ainsi on sait maintenant que les oiseaux qui migrent se font des cartes cognitives.

On en sait aussi plus sur la vue des crustacés ou des rhinocéros. Ce dernier est un animal super myope, ce qui fait qu’il prend tout pour une menace et charge sans discernement. Le cheval, lui, voit net très loin, quant au taureau, on sait maintenant qu’il est peu sensible au rouge… Beaucoup de mammifères ne perçoivent d’ailleurs que deux couleurs fondamentales.

Du côté des insectes, cela n’a rien à voir avec ce que nous connaissons ! Et nous pouvons désormais le savoir précisément.

Pour aller plus loin :

Les portes de la perception animale de Benoit Grison, avec les illustrations d’Arnaud Rafaelian, est publié chez Delachaux et Niestlé.