L’IGN, L’Institut national de l’information géographique et forestière, vient de publier, comme chaque année, l’Inventaire forestier national.

Quel est l’état de nos forêts françaises ? © Getty / Christophe Lehenaff

Il y a donc environ 190 espèces d’arbres sur notre territoire, et je vous rassure, on n’abat pas les sapins des forêts pour les mettre dans nos salons. Les sapins sont cultivés. Cela va peut-être vous étonner, mais les forêts françaises grandissent beaucoup !

François Morneau est conseiller technique de l’inventaire forestier de l’IGN.

A la fin du XIXe siècle, on a beaucoup replanté, notamment dans les Landes et en Sologne. Et puis, il y a des forêts qui grandissent toutes seules, sur des terres agricoles en friche. 30% de la surface de la France est constitué de forêts, cela représente 17 millions d’hectares.

La superficie forestière augmente d’environ 80 000 hectares (soit huit fois la superficie de Paris) par an ; notamment en Bretagne et dans la zone méditerranéenne.

Sept départements ont un taux de boisement inférieur à 10% : la Manche, la Vendée, la Mayenne, le Calvados, le Pas-de-Calais, la Loire Atlantique et les Deux-Sèvres.

Autre tendance, le volume de bois augmente, ce qui fait que les forêts françaises représentent le troisème stock de bois européen. D’ailleurs, l’exploitation des forêts est en augmentation

Tout va donc très bien pour nos forêts françaises ?

Malheureusement, tout ne va pas très bien pour nos forêts, car les arbres ne sont pas forcément en bonne santé. Ils sont victimes du réchauffement climatique...

L’Inventaire forestier national permet de connaître la forêt de manière experte et neutre ; il est produit à partir de mesures collectées sur place, dans des milliers de lieux.