Fabienne Chauvière a rencontré Alexandre Meinesz, chercheur au laboratoire Ecoseas à Nice et optimiste mesuré.

Caulerpa recouvrant l'algue verte Codium en Méditerranée. © AFP / Jean-Michel Mille / Biosphoto

Spécialiste de la végétation sous-marine, des algues, Alexandre Meinesz plonge depuis 40 ans en Méditerranée pour ses recherches, ce qu’il adore.

Pour lui, des pans entiers de la biodiversité marine sont négligés, notamment car on se focalise trop souvent sur des espèces emblématiques. La biodiversité, c’est tout l’ensemble des animaux et des végétaux. Et Plusieurs choses les menacent :

les aménagements, les constructions gagnées sur la mer, dont on en parle peu,

la surpêche,

les effets du changement climatique.

Alexandre Meinesz connait très bien la Méditerranée, et finalement, il n’est pas si inquiet. En effet, la biodiversité en Méditerranée est composée de 16 000 espèces différentes. Or depuis un siècle pratiquement aucune n'a disparue ; par contre on peut actuellement dénombrer 1000 espèces en plus, provenant pour la plupart de la mer Rouge via le canal de Suez.

C’est paradoxal, trop de biodiversité peut devenir un problème. En mer Egée, les rascasses volantes ou le poisson pierre, se sont bien installées, et menacent d’autres espèces.

Il y a quelques années, on a beaucoup parlé d’une algue envahissante en Méditerranée, la Caulerpa taxifolia, tant on était inquiets. Aujourd'hui elle a quasiment disparu, sans que l'on sache exactement pourquoi !

Alexandre Meinesz aurait donc des raisons d’être optimiste, l’exemple de cette algue en est une. Il explique aussi dans son livre, Protéger la biodiversité marine (Odile Jacob, 2021), comment on est venu à bout d’une moule envahissante en Australie. Et puis, il a plongé énormément, et il a vu des paysages abimés restaurés.

Avec les effets du changement climatique et l’apparition de nouvelles espèces, la biodiversité des mers et des océans va sûrement changer. Pour qu’elle ne soit pas détériorée, on a tous un rôle à jouer à travers nos achats de poisson par exemple, ou à travers nos comportements.

