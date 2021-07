Un animal poilu sans queue qui marche à quatre pattes et crie, c’est un peu court pour décrire nos lointains cousins les chimpanzés ! Sabrina Krief nous entraine dans la jungle pour faire connaissance avec eux.

Chimpanzé dans les arbres © Getty / Mondadori

Sabrina Krief les appelle ses « frères ». Ses frères, ce sont les chimpanzés sauvages de la forêt tropicale de Sebitoli en Ouganda. Sabrina Krief est vétérinaire, primatologue, professeur, et chercheuse au Muséum National d’Histoire Naturelle. En Ouganda où elle les guette et les observe depuis une vingtaine d’années, elle vit presque avec les chimpanzés. Elle ne veut pas faire d’anthropomorphisme, mais elle avoue ressentir une certaine proximité avec eux. Leur façon de vivre en société peut ressembler à la nôtre, et nous avons des gestes similaires.

Les chimpanzés manient les outils, ils ont de l’empathie, et ils rient.

On compare souvent Sabrina Krief à Jane Goodall ou Diane Fossey, deux grandes figures de la préservation des grands singes. Ses travaux scientifiques ont fait évoluer les connaissances, mais aussi les rapports que nous avons avec les animaux.

Extraits de l’entretien avec Sabrina Krief

Sabrina Krief :

20 années à côtoyer les chimpanzés m’ont donné l’impression d’entrer dans une famille…

Fabienne Chauvière : Qu’est-ce qui vous fascine chez les grands singes, c’est cette proximité avec l’homme ?

Sabrina Krief : “Pas forcément, ce serait plutôt leurs interactions et leur vie sociale. Ce qui est fascinant c’est que l’on en est qu’au début de nos découvertes.”

On vous compare souvent avec Jane Goodall, l’une des premières à avoir montré l’usage d’outils par les chimpanzés, que pouvez-vous nous dire des outils ?

Les chimpanzés utilisent des outils, et des méta-outils (assemblage d’outils), lorsqu’il s’agit de casser une noix à l’aide d’une pierre, par exemple. Les outils leur permettent d’atteindre des termites au moyen de baguettes, de se défendre avec des projectiles, de se curer les oreilles ou encore d’attirer l’attention des femelles en fabriquant des confettis. De ces observations est née l’idée qu’un groupe de chimpanzés possède une culture et des pratiques propres à un groupe donné. A Sebitoli (Ouganda) ils sondent le sol à la recherche du miel, mais la communauté voisine ne procède pas ainsi, on peut donc parler de culture liée à une communauté, transmise de génération en génération.

Ça veut dire que les adultes montrent aux petits ?

Oui, les petits observent les plus grands, ils ont une curiosité, une proximité et une attention très particulière, c’est très touchant

Vous évoquez votre rencontre chargée d’émotion avec Elliot le mâle dominant...

“A l’époque de Jane Goodall, on attirait les animaux avec de la nourriture ce que l’on ne fait plus du tout aujourd’hui. Cela prend des années pour gagner leur confiance et parvenir à les approcher, d’où l’émotion que l’on ressent quand ça arrive. C’est une récompense fabuleuse de toutes ces semaines à crapahuter dans la forêt sans les voir.”

Les chimpanzés nous rendent humbles, plus on est neutres dans leur environnement, plus on est susceptibles d’être acceptés.

Pour nous signifier sa confiance, Elliot, nous a tourné le dos, un geste qui traduit un abandon et une confiance rares. On s’est dit alors qu’on avait fait un très grand pas. Ce geste du mâle dominant a apaisé toute sa communauté.”

Chimpanzé domestiqué

Sabrina Krief : Les relations entre humains et chimpanzés braconnés et retirés de leur milieu naturel, finissent souvent mal, comme le révèle la relation de Léo ferré, Madeleine et Pépée. Un chimpanzé vit 70 ans, c’est une responsabilité énorme… Une fois retirés de la jungle, ils ne peuvent plus vraiment y retourner. Il m’est arrivé d’accompagner des chimpanzés recueillis par des humains dans leur milieu naturel, il s’agissait au préalable de les désaccoutumer peu à peu de leur lien à l’homme.

Il y a encore énormément à faire pour dissuader les hommes de prendre ces grands singes pour des peluches. Cela crée beaucoup de tort aux grands singes. On autorise encore en France la location de grands singes pour une fête, dans des cirques ou sur des plateaux de TV, ce n’est pas leur place !

On ne touche jamais les chimpanzés, on garde toujours 8 mètres de distance, ce ne sont pas des peluches !

Sur la piste des chimpanzés

Racontez-nous un peu ce que vous faites dans cette station de recherche en Ouganda ?

Dans la réserve de Sebitoli, que nous avons construite en 2015, nous partons de bonne heure, vers 4 - 5h du matin à la lampe frontale, à la quête des chimpanzés. Nous cherchons leurs nids qu’ils construisent quotidiennement, on les repère aussi en observant leurs fèces (crottes), ou leurs urées…

cette quête ressemble parfois à un entrainement militaire, il faut grimper, arpenter des marécages et tâcher de marcher aussi vite qu’eux, ce qui n’est pas simple…

C’est un mélange de moments très intenses et de longues attentes lorsqu’ils dorment. Et puis, quand nous trouvons sur notre route des pièges posés par les braconniers, nous les retirons. La forêt regorge de vie, d’odeurs... on se sent tellement vivant !

Ça sent quoi la forêt ?

Ça sent la menthe au fond des vallées, les serpents qui desquament ont une odeur de riz cuit assez étonnante, ça peut sentir très mauvais quand on traverse des marécages...et lorsqu’on est à côté des chimpanzés, leur odeur envahit tout, c’est fabuleux !

Quelle est votre mission dans ce centre ?

Sabrina Krief : “L'étude des chimpanzés et de leurs interactions avec les autres espèces, leur milieu naturel, la préservation de l’espèce et de l’ensemble de leur habitat. Mon travail de vétérinaire est aussi d’assurer le suivi de leur santé.”

J’aimerais parfois être dans la tête d’un chimpanzé pour imaginer ce qu’il pense...

Ils ont de l’empathie et ils sont aussi capables de rire...

“Oui, ils se chatouillent ou font des choses ridicules comme des pas minuscules pour s’amuser. Le jeu tient une place importante dans leur vie sociale.”

La suite à écouter

Archives et illustrations sonores

Jane Goodall, reportage de France 2 (janvier 2018)

Léo Ferré évoque son chimpanzé Pépée , Discorama, Denise Glaser (Ina 1965)

Extrait du magazine Interception, Reportage de Sophie Becherel à Sebitoli, (2015),

France Inter Lecture d’un extrait de _Mémoires de la jungle _de Tristan Garcia

Maurice Genevoix, parle des singes de laboratoires, Le bestiaire enchanté, 1970

L’arrivée de l’orang-outan _Nénette _à la Ménagerie du jardin des plantes en 1972, LSD, 2018

Musiques

YELLI YELLI : Tassusmi

Geoffrey ORYEMA : Ye ye ye

GENERAL ELEKTRIKS : Party like a human

Références bibliographiques