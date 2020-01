Cette semaine sur les écrans : "Cunningham", "Echo", "Les filles du Docteur March", "Séjour dans les monts Fuchun", "Play" et "Ghost Tropic". Retrouvez toutes les bandes annonces officielles des films de la semaine.

Les films à l'affiche cette semaine © Getty / Geber86

"Cunningham", d'Alla Kovgan

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe américain Merce Cunningham, de ses débuts à son émergence en tant que créateur visionnaire. Le film reprend 14 des principaux ballets d’une carrière riche de 180 créations. Voici un hommage puissant à celui qui révolutionné la danse, ainsi qu’à ses nombreux collaborateurs.

"Echo", de Rúnar Rúnarsson

En Islande, ce sont les préparatifs pour les fêtes de Noël, et une ambiance particulière s’empare du pays. Entre exaltation et inquiétude, le film dresse un portrait mordant et tendre de notre société.

"Les filles du Docteur March", de Greta Gerwig

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Une relecture personnelle du livre pour une adaptation atemporelle et actuelle.

"Séjour dans les monts Fuchun", de Gu Xiaogang

Nous partageons le destin d’une famille qui s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

"Play", d'Anthony Marciano

Max a 13 ans quand il obtient sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. Les amis, les amours, les réussites, les échecs... Avec le temps qui passe, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

"Ghost Tropic", de Bas Devos

Sur le chemin de retour après le travail, Khadija s’endort dans le dernier métro et se réveille, loin de chez elle à l’autre bout de la ville. Elle traverse Bruxelles endormie, fait des rencontres, donne de l'aide et en reçoit, le temps d'une nuit.

