"Docteur" de Tristan Séguéla, "Les envoûtés" de Pascal Bonitzer, "Jeune Juliette" de Anne Émond, "Lillian" de Andreas Horvath, "Lola vers la mer" de Laurent Micheli, "Une vie cachée" de Terrence Malick, "La vie invisible d’Euridice Gusmâo" de Karim Aïnouz et "Casanova" (réédition) de Federico Fellini.

"Docteur ?" de Tristan Séguéla

Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. Un film de Tristan Séguéla avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

"Les envoûtés" de Pascal Bonitzer

Un drame français réalisé par Pascal Bonitzer, d'après l'oeuvre d'Henry James avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury.

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées pour interviewer Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…

"Jeune Juliette" de Anne Émond

Juliette, 14 ans, est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. L'impopularité ce n’est pas grave : les autres c’est tous des cons ! Elle croit sincèrement en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur la vie en général.

"Lillian" de Andreas Horvath

Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied en Russie. Seule et déterminée, elle entame un long voyage à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska et traverser le détroit de Béring.

"Lola vers la mer" de Laurent Micheli

Lola est une jeune fille transgenre de 18 ans. Lorsqu'elle apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère décède. Pour les funérailles, Lola retrouve son père, ils ne se sont pas vus depuis deux ans et tout les oppose. L'histoire d'un long voyage dont l'issue n’est peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient.

"Une vie cachée" de Terrence Malick

Un film inspiré de faits réels. Franz est un paysan autrichien qui refuse de se battre aux côtés des nazis. Accusé de trahison par le régime hitlérien, il risque la peine de mort. Il veut rester un homme libre et ne tient que grâce à sa foi inébranlable, à l'amour de sa femme et de ses enfants.

"La vie invisible d’Euridice Gusmâo" de Karim Aïnouz

L'histoire se passe à Rio de Janeiro en 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables dont l'une rêve d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. Seulement voilà, à cause de leur père, elles se trouvent séparées sans jamais renoncer à se retrouver.

Réédition de "Casanova" de Federico Fellini

XVIIIe siècle, le célèbre carnaval de Venise déploie les pompes d’une grande fête païenne. Giacomo Casanova, habillé en Pierrot, se rend à l’invitation que lui a fait parvenir une coquette et coquine religieuse. Leurs ébats érotiques sont observés par l’ambassadeur de France, De Bernis, amant de la nonne et voyeur complaisant, point de départ d’une série d’aventures galantes et sinistres racontées sans vergogne par le célèbre séducteur.

