..... disait Jean Cocteau. Chaque semaine, Christine Masson et Laurent Delmas sont là pour vous éclairer dans vos choix.

Les sorties de la semaine © Getty

Ayka de Sergey Dvortsevoy

L'histoire : Ayka vient d'accoucher. Elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre à elle. Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses droits.

Selon son réalisateur, Ayka "parle de nous tous. De ce qui arrive lorsque les relations entre les gens et avec leur environnement se détériorent. En 2010, dans les maternités de Moscou, 248 nouveaux-nés ont été abandonnés par leurs mères, venues du Kirghizstan. C'est cette donnée, lue dans un journal, qui a fait s'interroger le réalisateur : "Qu’est-ce qui pouvait les forcer à commettre un acte aussi peu naturel pour une femme, surtout venant d’une culture aussi intensément construite autour des liens familiaux ?"

Colette, portrait d’une jeune femme moderne de Wash Westmoreland

L'histoire : 1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place.

L'écriture de Colette a commencé en France à l'été 2001 sous le titre de Colette et Willy. Pas moins de vingt versions du script ont vu le jour en seize ans. Wash Westmoreland se souvient : _"_Tous les ans, on essayait de resserrer l’intrigue parce qu’on avait une matière pléthorique et que, le plus souvent, la vie ne se résume pas à une sympathique construction en trois actes. Réussir à raconter l’histoire de manière à ce qu’elle se prête à une forme cinématographique a été une tâche immense"

Doubles Vies d’Olivier Assayas

L'histoire : Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

"J’avais écrit un scénario il y a longtemps, qui s’appelait Voilà l’été, le personnage ressemblait beaucoup à celui qu’interprète Guillaume Canet dans Doubles vies. Mais c’était traité sur un mode romanesque, beaucoup de personnages, d’actions, de déplacements, c’était plutôt un film grave et j’avais été très frustré à l’époque de ne pas arriver à le faire… Après Personal Shopper, j’ai eu envie de reprendre ce scénario, de l’adapter et de le resynchroniser avec mon désir, avec le recul du temps. En réalité, ça m’a plutôt tétanisé qu’autre chose. J’ai donc tout repris à zéro et commencé à rédiger de manière un peu expérimentale : deux personnages, un éditeur et un écrivain, et ils se parlent… La première scène s’est écrite toute seule !"

The Front Runner de Jason Reitman

L'histoire : L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des votants américains et favori pour l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle de 1988. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par la révélation d’une liaison scandaleuse avec Donna Rice.

"C’était une période où le sol s’est dérobé sous les pieds de tout le monde, se souvient le réalisateur Tout a changé très rapidement. En 1987, vous aviez A Current Affair, la première émission d’actualité dédiée aux rumeurs, l’émergence des camions des chaînes d’information à antennes paraboliques, CNN qui équipait ses journalistes de téléphones satellites pour la première fois, la première génération de reporters qui avaient grandi avec Woodward et Bernstein en vedettes, et des femmes d’un nouveau genre qui changeaient les règles du milieu professionnel. Toutes ces choses se produisaient en même temps, et c’est ensemble qu’elles ont contribué à créer une situation que Hart n’est pas parvenu à anticiper."

L’Incroyable Histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier

L'histoire : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Mallé en son exil de Denis Gheerbrant

L'histoire : Mallé, un homme comme tant d'autres, nettoie nos bureaux, sort nos poubelles et vit dans un foyer. Mallé, noble soninké d'un petit village du Mali, explore avec le cinéaste son monde, le monde qu'il a emporté avec lui et qui le structure. Cinq ans dans la vie d'un exilé, à l'approche d'une autre manière de penser.

Une jeunesse dorée d’Eva Ionesco

L'histoire : Paris 1979, au cœur des années Palace. Haut lieu de la nuit où se retrouvent artistes, créatures et personnalités, guidés par une envie de liberté. Rose, une jeune fille de 16 ans issue de la DASS, et son fiancé Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et innocente histoire d’amour. Lors d’une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille et Hubert, de riches oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence.

"C’est une autofiction, explique Eva Ionesco : je pars de la bande du Palace, à laquelle j’appartenais. Je voulais me souvenir de ces années-là, qui m’ont énormément marquée, et qui n’ont pas été tellement racontées. J’avais en tête l’histoire d’une fille qui cherche à s’émanciper de son premier amour de façon violente, parce qu’elle l’a vu commettre une faute à laquelle elle l’a poussé. Elle l’entraîne elle-même à se vendre à une femme riche et plus âgée, qui tombera amoureuse de son talent de peintre."