L'élaboration d'un nouveau contrat social, focus sur un agriculteur, procès de la pollution, la guerre de secession, l'adaptation de l'homme invisible d'H.G. Wells, un biopic sur Judy Garland, une journée pas comme les autres, le parcours d'un adulescent, et la sortie restaurée d'un film de Visconti. Que regarde-t-on ?

"Chut... !" de Philippe Worms et Alain Guillon

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat les inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat social.

"Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes" de Rodolphe Marconi

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession."

"Dark Waters" de Todd Haynes

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins...

"L’état sauvage"de David Perrault

1861. La guerre de Sécession fait rage aux Etats-Unis. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour rejoindre New York où les attend un bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage. Avec Alice Isaaz, Kevin Janseens, Deborah François, Bruno Todeschini...

"Invisible man" de Leigh Whannell

Invisible Man ou L'Homme invisible au Québec est un film de science-fiction horrifique américano-australien réalisé par Leigh Whannell, dont la sortie est prévue pour 2020. Il s'agit d'une adaptation du roman L'Homme invisible d'H. G. Wells, publié en 1897. Avec Elisabeth Moss (La servante écarlate...) , Oliver Jackson-Cohen

"Judy"

La légende du showbiz Judy Garland se rend à Londres pour présenter son spectacle à guichets fermés au cabaret Talk of the Town. Il y a déjà 30 ans qu'elle est devenue une vedette internationale pour son rôle dans Le magicien d'Oz. Si sa voix n'est plus ce qu'elle était, elle n'a rien perdu de son intensité dramatique. Alors qu'elle répète ses numéros, se querelle avec la direction, charme les musiciens et se remémore des souvenirs avec des amis, son esprit et sa chaleur transparaissent.

🎧 ECOUTER | Judy Garland, l’enchantée ou la désenchantée du Missouri ? et Le sacre de Renée Zellweger

"Lara Jenkins" par Jan-Ole Gerster

Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et c'est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son ex mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu. Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling

"Mes jours de gloire" par Antoine de Bary

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches. Avec Vincent Lacoste.

ECOUTER | Vincent Lacoste dans "Mes jours de gloire" : "C'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte par une chute" et Vincent Lacoste et Antoine de Bary pour le film « Mes jours de Gloire »

Réedition en version restaurée de "Le notti bianche" de Visconti

Une nuit, Mario, un jeune employé de banque, fait la rencontre de Natalia près d'un canal. Celle-ci semble désespérée et son comportement intrigue Mario qui lui propose de la revoir le soir suivant. Le lendemain, Mario apprend que Natalia attend l'homme qu'elle aime, rencontré il y a un an, et qui lui a promis de la retrouver ici même un an plus tard.