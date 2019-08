Les sorties de la semaines mais aussi cette semaine, retour sur quelques sorties de l'été, notamment la palme d'or du dernier festival de Cannes : Parasites

Frankie d'Ira Sachs

L'histoire : Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

Une fille facile de Rebecca Zlotowski

L'histoire : Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

L'histoire : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

Vif-Argent de Stéphane Batut

L'histoire : Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième chance ?

Apocalypse Now Final Cut de Francis F Coppola

Le tournage d'Apocalypse now appartient à la légende du cinéma. Prévu pour durer 6 semaines, il s'est étalé sur 16 mois. Ce qui fit dire au réalisateur à Cannes en 1976 :

Ce n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam !

Cette version, la troisième, a été légèrement modifiée et restaurée

Parasite de Bong Joon-Ho

L'histoire : Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin

L'histoire : À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Perdrix de Erwan Le Duc

L'histoire : Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Quelque part quelqu’un de Yannick Bellon

L'histoire : Paris : Raphaëlle est architecte et contribue à la rénovation et à la construction de nouveaux immeubles dans la ville, en pleine frénésie immobilière au début des années 1970. Vincent, lui, est journaliste financier et tente désespérément d’écrire un livre que son penchant pour l’alcool empêche de finir. Ils essayent de construire quelque chose ensemble, à l’image de la ville qui se (re) construit autour d’eux, mais l’alcoolisme de Vincent rend toutes tentatives vaines.