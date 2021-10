Caroline Loeb incarne Sagan au théâtre, nous ouvrons avec elle son tout premier livre paru en 1954 et devenu illico un best seller. Entre examen à la loupe et propositions fantaisistes, adieu tristesse ! le ton est à la drôlerie.

Françoise Sagan campée par Caroline Loeb et Sagan en 1961 © Getty / Richard Schroeder et Reporters associés

Pour passer le texte au tamis de notre savoureux mauvais esprit, Clara Dupont-Monod s’entoure d’une joyeuse bande de lectrices : Constance (comédienne, auteure et humoriste), Liliane Roudière (journaliste et auteure), Elodie Emery (journaliste) en alternance avec Cécile Coulon (romancière, poète et éditrice).

Clara Dupont-Monod :

Bonjour tristesse est un livre à double fond, on croit lire la mer, les cigales, le soleil et on sonde un malaise profond.

Résumé du livre (Julliard)

Cécile, adolescente insouciante, a passé son enfance en pension. Elle vit depuis deux ans avec son père, Raymond, veuf séduisant et homme à femmes. Cécile mène une existence aisée et oisive, tout en bénéficiant d'une grande liberté. Son père a de nombreuses maîtresses qui n'interfèrent pas dans son quotidien. L'été de ses 17 ans, Cécile, son père, et Elsa, sa compagne du moment, partent en villégiature sur la Côte d'Azur. Raymond a également invité Anne, une femme brillante et belle, amie de son épouse défunte. Très vite, Anne prend en main la vie de Cécile et décide notamment de lui faire travailler son baccalauréat. Anne voit aussi d'un mauvais œil l'aventure que Cécile vit avec Cyril, un étudiant de passage. Peu à peu, Raymond délaisse Elsa et devient l'amant d'Anne. Décidé à changer de vie pour elle, il envisage même de l'épouser. Cécile craint alors de perdre sa précieuse liberté. La présence de cette femme intelligente et calme trouble sa délicieuse existence, agitée et futile. Jalouse, elle réussit à convaincre Cyril de simuler une aventure amoureuse avec Elsa…

J’ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger . F. Sagan

Caroline Loeb :

Avant et surtout après son tube C’est la ouate qui a fait le tour du monde, Caroline Loeb n’a eu de cesse d’explorer d’autres domaines de création : L’écriture, le théâtre, la mise en scène, la réalisation... Après Mistinguett, Madonna et George Sand, elle s'est attachée avec talent à la figure de Sagan qu'elle campe sur scène dans son spectacle Françoise par Sagan mis en scène par Alex Lutz (nommé comme meilleur "seule en scène" aux Molières 2018).

Bonjour tristesse, c'est le livre qui cache la forêt et je me suis passionnée pour cette forêt...

Caroline Loeb : "Françoise Sagan avait toujours une distance sur son écriture, elle était écartelée entre sa soif de vivre et le goût d’écrire. Elle a été la première écrivaine people, une sorte de pâte à média... c’était très pesant au départ, parce qu’avoir 18 ans en 1954 c’est presque comme avoir 11 ans aujourd’hui. Dans les années 50, la femme est très objet, Sagan, elle, est sujet, elle est libre, elle a une vie amoureuse riche et intense. C’est une femme qui adorait l’amour. Et puis, elle a vécu son succès avec une magnifique générosité."

Constance

Comédienne, auteure et humoriste (chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter), Constance vient dépoussiérer les classiques et dérider nos zygomatiques en proposant sa bande annonce déjantée du livre, une interview du personnage principal en duo avec Clara Dupont-Monod. Cette semaine, découvrez Bonjour givresse (ou l’intrigue transposée dans une région polaire)… et comme chaque dimanche, un examen à la loupe de l’ouverture du roman.

La première phrase du roman :

"Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. "

L’écriture de Sagan est élégante, lyrique et poétique mais chaque mot est un coup, lire Bonjour tristesse c’est comme se faire tabasser avec douceur. Constance

Liliane Roudière

Journaliste et auteure, chaque semaine, Liliane Roudière place un personnage secondaire sous le feu des projecteurs, car souvent le secondaire est essentiel ! Cette semaine : Focus sur Anne Larsen, l’amante du père considérée par sa fille comme une rivale. Anne Larsen fait partie de ces femmes qui ont la vanité de croire qu’elles peuvent changer un homme par amour…

Elle ose aussi la question qui tache, « Toute cette futilité érigée en art, n’est-ce pas très superficiel ? »

Caroline Loeb : « Superficiel, je ne crois pas, il ne faut pas perdre de vue que Sagan dresse un portrait caustique de son milieu. Et puis Anne Larsen, quelle trouvaille ! C’est une femme fausse note qui fait dérailler le disque »

Sagan savait très bien mesurer les limites de son écriture, derrière l’apparente légèreté, il y a une profondeur incroyable !

Le passage choisi par Caroline Loeb :

« Il fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d’antan. (…) La liberté de penser, et de mal penser et de penser peu, la liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire « d’être moi-même » puisque je n’étais rien qu’une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. »

Elodie Emery

Journaliste, Elodie Emery a passé dix ans à couvrir les sujets de société à Marianne, elle est également l’autrice du site Mon amie chômeuse. Une semaine sur deux, elle scrute le texte à la loupe, munie de son ironie mordante. Cette semaine, elle nous enseigne comment pimenter un dîner barbant en évoquant un livre qui décoiffe... Bonjour tristesse…évidemment. Puis elle nous livre sans scrupules le Passage qu’on peut sauter, cette semaine il s’agit des moments où apparait le personnage de Cyril, l’amoureux trop parfait et finalement un peu lisse que Cécile finit par laisser choir comme un vulgaire jouet devenu ennuyeux.

Cécile se fout des perturbateurs endocriniens, déteste l’introspection, vit avec un père qui lui allume ses clopes alors qu’elle n’est pas encore majeure… quelle bouffée d’air frais !

La minute farfelue du Libraire

Cette semaine découvrez l’anecdote relatée par Nathalie Iris de la Librairie Mots en marge, à La Garenne-Colombes… Une librairie orange et jaune sur la place du marché, posée comme un fruit mûr... En partenariat avec la revue Page des libraires à retrouver tous les deux mois chez votre libraire.

Réinventez la fin…

Chaque semaine vous êtes invité(e)s à réinventer la fin du roman en prenant toutes les libertés pourvu que cela tienne en 5 lignes maximum et que votre réponse nous parvienne avant lundi 17h. Le gagnant voit sa prose lue à l’antenne la semaine suivante.

La fin de Bonjour tristesse :

« Seulement quand je suis dans mon lit, à l’aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit : l’été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne ! Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j’accueille par son nom, les yeux fermés : Bonjour Tristesse »

