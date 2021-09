Qualifié de "flaque de boue" et de "littérature putride" ce roman paru en 1867 explore les pulsions de son héroïne. L'équipe de "Livre et châtiment" plonge dans ce roman noir et torride avec un mauvais esprit savoureux. Alain Pagès, fin connaisseur de Zola nous éclaire sur ses mystères.

Raf Vallone et Simone Signoret, les amants de Thérèse Raquin par Marcel Carné © Maxppp / Picture alliance

Fini de sacraliser benoitement les classiques, « Livre et châtiment » kidnappe les chefs d’œuvre de la littérature pour leur tordre le cou…

L’œil mutin, mi voyou mi expert, Clara et son équipe féminine plonge entre les pages de Thérèse Raquin d’Emile Zola.

Pour éclairer le texte nous recevons, Alain Pagès, historien de la littérature, co-directeur du Centre Zola et auteur de nombreux ouvrages sur l’auteur dont Le Guide Emile Zola (Ellipses), L’affaire Dreyfus. Vérités et légendes (Perrin, 2019) ; Zola et le groupe de Médan. Histoire d’un cercle littéraire (Perrin, 2014).

Pour mener l’enquête Clara Dupont-Monod s’entoure d’une joyeuse bande de lectrices : Constance (comédienne, auteure et humoriste), Liliane Roudière (journaliste et auteure), Elodie Emery (journaliste), en alternance avec Cécile Coulon (auteure et éditrice).

Livre et châtiment : la seule émission qui ressemble à une scène de crime, avec amour et sans pitié

Résumé de l’intrigue :

« Thérèse est devenue l’épouse de Camille sans l’avoir désiré et semble subir sa vie. C’est bien peu saisir son tempérament, elle qui 'tenait soigneusement cachées, au fond d’elle, toutes les fougues de sa nature'. Alors, quand l’amour s’incarne avec Laurent, le flot des pulsions emporte tout. Et puisque le mari fait obstacle au bonheur, pourquoi ne pas s’en débarrasser? Mais le crime ne pèse-t-il pas trop lourdement sur les amants pour pouvoir imaginer une fin heureuse? » Folio Gallimard

Alain Pagès

Thérèse combine la fragilité de Gervaise, la force de Denise et la passion de Nana… elle les réunit, les annonce et de ce point de vue, elle est extraordinaire !

Historien de la littérature, Alain Pagès a fait connaissance avec l’auteur très tôt et continue de le fréquenter avec passion « Zola ne m’a jamais lassé ».

Zola au sujet de Thérèse Raquin :

J’ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair.

Le passage choisi par l’invité :

Extrait du chapitre XIII (la Morgue)

"Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l'eau. Sa face paraissait encore ferme et rigide; les traits s'étaient conservés, la peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait; elle se penchait un peu, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux: les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce; un bout de langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents. Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante."

Alain Pagès: "C’est un roman d’hallucinations, de revenants. Longtemps après l'adaptation de Marcel Carné, un cinéaste coréen s’est emparé du livre pour en faire un film d’horreur peuplé de vampires assoiffés de sang. (Thirst, ceci est mon sang, 2009)

Thérèse Raquin par Marcel Carné, (1953)

"Thérèse Raquin est une anti Emma Bovary, elle va vers son désir quand Emma se languit et s’enlise. Il y a cependant des points communs entre les deux héroïnes : toutes deux se suicident, Zola comme Flaubert défendent des personnages loin d’eux." Alain Pagès

Constance

Comédienne, auteure et humoriste (chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter), Constance vient dépoussiérer les classiques et dérider nos zygomatiques en proposant sa bande annonce du livre, une interview du personnage principal en duo avec Clara Dupont-Monod et un examen à la loupe de la première phrase du roman.

La première phrase du roman : « Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu’on vient des quais, on trouve le passage du pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. »

Chez Zola chaque mot est correctement aiguisé comme un scalpel… dès la première phrase, ça pue le cul-de-sac à plein nez.

Liliane Roudière

Journaliste et auteure (cofondatrice de Causette), Liliane Roudière met sous le feu des projecteurs un personnage secondaire, car souvent le secondaire est essentiel ! Cette semaine : Focus sur Madame Raquin, une mère poule ambiguë qui n'est pas pour rien dans le naufrage de la famille Raquin. Elle se penche également sur la question du remord, avec un éclairage expert de la journaliste judiciaire Frédérique Lantieri.

Ce roman cauchemardesque est parfois à la limite du fantastique. Une fois le crime accompli, les amants hantés par leur geste ne se retrouvent plus.

Leurs lèvres étaient si froides, que la mort semblait s’être placée entre leurs bouches.

Alain Pagès :

Sous la plume de Zola le remord prend une forme physique, cette vision des corps bloqués par le remord, dominés par l'inconscient, c'est très moderne, on est proche de ce que découvrira Freud dans ses études avec Charcot.

Elodie Emery

Journaliste, Elodie Emery a passé dix ans à couvrir les sujets de société à Marianne, elle est également l’autrice du site Mon amie chômeuse, qui rend service aux personnes débordées par leur travail. Une semaine sur deux, elle scrute le texte à la loupe, munie de son ironie mordante. Cette semaine, elle se penche sur l’usage immodéré de l’ adjectif Roide…et nous donne quelques trucs pour évoquer ce livre noir lors des dîners en ville.

La minute farfelue du Libraire

Les libraires sont nos précieux ambassadeurs et ils en entendent de toutes les couleurs. Chaque semaine, ils partagent avec nous une anecdote désopilante. A tous ceux qui n'osent pas entrer dans une librairie, voici de quoi vous décomplexer ! Cette semaine, Emmanuelle George de la Librairie Gwalarn à Lannion (Côtes d’Armor) nous raconte une visite et une requête des plus déroutante… « le couteau de 18h58 »

Réinventez la fin…

