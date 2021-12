Il est le plus sexy de nos héros littéraires, dandy, séducteur né, il dépouille les riches mais il a sa propre morale. Arsène Lupin fait chavirer l'équipe de Livre et châtiment. Adrien Goetz nous éclaire sur son auteur.

Maurice Leblanc © AFP / Métro Goldin Meyer Casta +

Vous écoutez LIVRE ET CHÂTIMENT l’émission dont le noir dessein est de voler tous les bijoux de la comtesse littérature.

Pour nous accompagner dans ce hold-up littéraire, nous accueillons Adrien Goetz, historien de l’art et romancier, lauréat du prix Arsène-Lupin de littérature policière en 2006 et auteur de La nouvelle vie d'Arsène Lupin, paru aux éditions Grasset. Mais aussi, deux chroniqueuses "perceuses de coffre-fort" pleines de piquant : Cécile Coulon et Liliane Roudière.

Clara Dupont-Monod :

Publié en 1905 sous la forme de feuilleton dans la revue Je sais tout, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur rassemble neuf nouvelles qui mettent en scène l'un des héros les plus sexy de la littérature, coiffé de son haut de forme, portant avec élégance gants blancs et canne de dandy.

Insaisissable, ce gentleman collectionne les identités pour masquer ses multiples cambriolages, mais il a aussi un code moral : il ne vole que les riches, restitue les biens mal acquis et, au passage, redresse certaines injustices.

Maurice Leblanc, admirateur de Maupassant et Flaubert voulait être "le romancier de la vie délicate des âmes" mais restera à jamais le père d'Arsène Lupin. Leblanc nourrira des relations ambiguës avec son héros, confessant "ce brigand a pris possession de ma vie et parfois je le regrette."

Arsène Lupin est élégant, sportif, ironique, il pratique l'art du mensonge et il est redoutablement délicat. Et puis, quelle virtuosité narrative !

Clara Dupont-Monod imagine un sketch "urticant et mauvais esprit" qui met en scène le héros de Leblanc en leader politique populiste d'extrême gauche. Cécile Coulon lui donne la réplique.

Résumé du livre : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur

Recueil de neuf nouvelles mettant en scène les premières aventures d'Arsène Lupin : L'arrestation d'Arsène Lupin, Arsène Lupin en prison, L'évasion d'Arsène Lupin, Le mystérieux voyageur, Le collier de la reine, Le sept de cœur, Le coffre-fort de madame Imbert, La perle noire et Herlock Sholmes arrive trop tard. Dans ce premier recueil des aventures d’Arsène Lupin, Maurice Leblanc nous présente un personnage attachant, qui va de légers larcins en vols de grande ampleur, en maniant toujours humour, intelligence et finesse. Ces neuf nouvelles racontent les aventures du célèbre «héros» dans différents lieux : son arrestation sur un transatlantique, son passage à la prison de la Santé, son évasion au cœur de Paris, son départ dans un train pour Rouen, ses vols dans un château normand… Les rebondissements multiples tiennent en haleine le lecteur : Arsène Lupin sera-t-il démasqué un jour?

L’analyse de l'ouverture du roman par Cécile Coulon :

La première phrase du recueil : "L’étrange voyage ! Il avait si bien commencé cependant ! Pour ma part, je n’en fis jamais qui s’annonçât sous de plus heureux auspices."

"Si le voyage a si bien commencé, plus loin que la nuit et le jour, dans l’espace inouï de l’amour, ça veut dire que c’est vite parti en mauvais plan... Tour de force simple efficace du narrateur : on sait que le voyage ne s’est pas si bien passé, et ce « je » nous dit "moi aussi je me suis fait avoir" (...) la première phrase du livre est parfaite : on sait que ça va secouer, pourtant, la route est encore plate !"

Adrien Goetz

"Maurice Leblanc voulait être Maupassant ou rien, Lupin a fait de lui un écrivain tout autre."

Maurice Leblanc construit son récit comme un jeu de miroir dont l'orientation change au fil du récit, c'est très habile.

On compte une infinité d’adaptations filmiques et même une version japonaise animée des aventures de Lupin.

Arsène Lupin est sportif, toujours en mouvement, il endosse une cinquantaine d’identités, cela explique sans doute qu’il ait tant inspiré l’image en mouvement…

"Arsène Lupin est très souvent amoureux, il aime, respecte les femmes et peut souffrir sincèrement à cause d'elles."

Maurice Leblanc est l'auteur de plusieurs textes érotiques, mais Arsène Lupin n'est pas vraiment un chaud lupin...

"Maurice Leblanc est un métis social, comme Lucien de Rubempré le héros de Balzac, il est aristocrate par sa mère mais assume le nom de son père d'extraction moins noble, il est gentleman et cambrioleur comme Maurice Leblanc est écrivain et populaire, le texte oscille lui aussi entre langage populaire et châtié."

Cécile Coulon

Dans sa chronique Le passage que l'on peut sauter, Cécile Coulon s'attarde sur la dédicace à Pierre Lafitte, l'éditeur de Maurice Leblanc qui voulut faire de lui un Conan Doyle à la française.

"Quand on lit cette dédicace, l’auteur admet, dès la première ligne, qu’Arsène Lupin, c’est presque l’idée d’un autre ! C’est comme si JK Rowling écrivait en première page du premier tome d’Harry Potter "Merci Tolkien, sans toi j’y serais jamais arrivé, bisous à la petite famille, embrasse les Hobbits !" Le problème de cette dédicace, c’est qu’elle te donne envie de connaître le spin-off, le revival, le before star system, bref, on a envie d’assister à la naissance du héros, au secret de fabrication ! "

Dans sa seconde chronique, Cécile Coulon tente de rédiger le profil Tinder d'Arsène Lupin, projet ardu avec un homme qui ne cesse de changer d’apparence, d’identité et de style...

Un type capable de ressembler à James Bond, à Robin des Bois, à Moundir de Koh-Lanta et bien sûr à Timothée Chalamet risque fort de faire des ravages. Seul hic : Le type est une galerie vivante de fantasmes qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus."

Liliane Roudière

Chaque dimanche, Liliane Roudière met un personnage secondaire dans la lumière. Cette semaine, pleins feux sur l'ennemi de Lupin, le policier Ganimard. Personnage peu flamboyant, ce "vieux petit homme qui porte une redingote vert-olive" se voit rehaussé par sa fréquentation de Lupin, d'ailleurs il tient en sympathie celui qu'il traque. L'occasion d'évoquer d'autres duos célèbres de la littérature (Jean Valjean et le policier Javert).

Disons le tout net, Ganimard et Lupin s’apprécient dans leur rivalité. Ils ont de l’empathie l’un pour l’autre. Ils partagent le sens de l’honneur. Dans l’imaginaire collectif, il existerait ce lien entre flics et voyous, qui seraient un peu comme le mur et le lierre, attachés l’un à l’autre.

La playlist de l'émission :

Jacques Dutronc : "Gentleman cambrioleur"

Joy Crookes : "When you were mine"

Emma Peters : "Le temps passe"

La minute farfelue du Libraire

Cette semaine, découvrez l’anecdote relatée par Simon Roguet de la librairie M'Lire à Laval (Mayenne). En partenariat avec la revue Page des libraires à retrouver tous les deux mois chez votre libraire.

Aller plus loin