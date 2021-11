"Ni vous sans moi, ni moi sans vous" disait la belle à son amant. Né au moyen-âge, ce mythe fondateur se déploie en vers ou en prose, dans toutes les langues, traversant les siècles jusqu’à nous. Michel Zink, éminent médiéviste et conteur de génie, nous tient lieu de guide.

Vous écoutez LIVRE ET CHÂTIMENT, l'émission qui esbaudit Tristan et Yseut d'un coup de bourlette.

Pour éclairer le texte, Clara Dupont-Monod reçoit Michel Zink, Professeur au Collège de France, agrégé de littérature et secrétaire perpétuel de l'Académie des Belles-Lettres. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la littérature du Moyen Âge, ainsi que de romans et de contes. Son prochain essai :_Tristan et Iseut : un remède à l'amour e_st à paraître en janvier chez Stock.

Clara Dupont-Monod s’entoure également d’une joyeuse bande de lectrices : Constance (comédienne, auteure et humoriste), Liliane Roudière (journaliste et auteure) et Cécile Coulon (romancière, poète et éditrice).

Clara Dupont-Monod :

Tristan et Yseut c’est c’est le livre de ma vie, Je n’ai jamais rien lu qui raconte si bien le renoncement.

« Tristan, Iseut et le roi Marc doivent renoncer à ce qu’ils aiment et à ce qu’ils sont, c’est l’histoire d’une lente marginalisation alors qu’ils ont chacun le cœur rempli d’amour »

En 1900, le médiéviste Joseph Bédier effectua un important travail de refonte à partir des versions conservées du mythe (notamment celle de Béroul et de Thomas d’Angleterre) auxquels il a ajouté d'autres fragments (Eilhat d'Oberg, fragments anonymes...) pour constituer un récit faisant aujourd'hui référence.

Résumé du livre :

Tristan et Yseut ont bu par erreur un philtre magique qui les a rendus irrésistiblement attirés l'un envers l'autre, alors qu'Yseut est la femme du roi Marc... C'est la naissance d'un amour absolu, interdit, qui brave les rapports sociaux et bouleverse l'ordre établi. Née au cœur de l'Occident médiéval, dans la France du XIIè siècle, cette histoire est devenue pour toujours l'archétype de la passion amoureuse.

Michel ZINK :

Les femmes du conte sont Magiciennes, puissantes, intelligentes !

Le passage favori de l’invité :

Les amants chassés par le roi Marc se sont refugiés dans le bois de Morois lorsqu’ils croisent l’ermite Ogrin auquel ils se confient. (Texte de Béroul, XIIè siècle)

Tristan à Ogrin : “Mon père j’aime Yseut d’un amour merveilleux. je n’en dors plus j’en ai perdu le sommeil. Aussi, c’est tout réfléchi : je préfère rester avec elle en mendiant et vivre de plantes et de glands, plutôt que d’avoir sans elle, le royaume du roi Otran. Je ne veux plus entendre parler de la quitter car vraiment c’est impossible.” Yseut pleure aux pieds de l’ermite. Elle change de couleur plusieurs fois dans le même instant et fait plusieurs fois appel à sa pitié. "Mon père, au nom de Dieu tout-puissant, il ne m’aime et moi je ne l’aime qu’à cause d’une boisson empoisonnée dont j’ai bu ainsi que lui. Telle fût notre faute.”

Michel Zink : « Selon les versions le philtre agit pour quelques temps ou toute la vie, s’il agit pour la vie c’est un symbole de l’amour, mais dans l’autre cas, lorsque l’emprise de la drogue cesse ils ont le choix..."

N’oublions pas que l’amour une fois assouvi meurt comme désir…

Clara Dupont-Monod :

Avec Iseut on est du côté de la femme d’action, elle n’a rien d’une femme éthérée.

Constance

Comédienne, auteure et humoriste (chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter), Constance vient dépoussiérer les classiques et dérider nos zygomatiques en proposant sa bande annonce déjantée du livre, une interview du personnage principal en duo avec Clara Dupont-Monod et un examen à la loupe de l’ouverture du roman.

Les premières phrases du roman (Version de Bédier) :

« Seigneurs vous plait-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tristan et Iseut la reine. Ecoutez comme, à grand joie à grand deuil, ils s’aimèrent puis en moururent lui par elle, elle par lui. »

L’amour et la mort c’est la base pour exciter un peu le lecteur. Parce que dans nos existences à nous, les deux amants les plus présents sont quand même souvent l’ennui et le stress… De la poésie, des décisions irréversibles, des destins brisées, du désir ardent, Oui, mille fois Oui !

Clara Dupont-Monod : "Au Moyen-âge, peu de gens savaient lire, on clamait donc les textes."

Michel Zink : "Le rapport entre l’oral et l’écrit était très différent du nôtre, un roi pouvait être très cultivé tout en se faisant lire des textes à voix haute. "

Cécile Coulon

La romancière et chroniqueuse a trouvé le texte de Bédier d’une étonnante fluidité, elle a aussi été frappée par l’extraordinaire densité du texte.

Il y a environ quinze évènements par demi-page, c’est plus que dans le dossier judicaire des époux Balkany ! J’ai essayé de compter le nombre de meurtres, de quiproquo, de viols, de maladies, de mensonges, de courses-poursuites à cheval, de déguisements, franchement j’ai le cerveau qui saigne…

« Seigneurs, les bons trouvères d’antan, Béroul, et Thomas, et monseigneur Eilhart et maître Gottfried, ont conté ce conte pour tous ceux qui aiment, non pour les autres. Ils vous mandent par moi leur salut. Ils saluent ceux qui sont pensifs et ceux qui sont heureux, les mécontents et les désireux, ceux qui sont joyeux et ceux qui sont troublés, tous les amants. Puissent-ils trouver ici consolation contre l’inconstance, contre l’injustice, contre le dépit, contre la peine, contre tous les maux d’amour ! »

Liliane Roudière

Chaque semaine, Liliane Roudière place un personnage secondaire sous le feu des projecteurs, cette semaine : Focus sur le roi Marc. On réhabilite cet élégant mari souvent pris pour un cocu crédule, sans qui le conte perdrait toute saveur.

Le roi Marc tombe amoureux d’Iseut sans philtre ! C'est un amour pur, garanti sans sulfate magique.

La minute farfelue du Libraire

Cette semaine découvrez l’anecdote relatée par Aude Marzin de la Librairie jeunesse Jeux, lis, là! située à Paris dans le 7ème arrondissement.

