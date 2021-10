Son titre énigmatique a fait couler beaucoup d’encre, ses héros Julien Sorel et Mme de Rênal, ont marqué notre imaginaire. Ouvrons ce livre culte en compagnie d’une stendhalienne passionnée : Marie de Gandt.

Julien Sorel, Mme de Rênal et Stendhal © AFP / Collection Christophel et Newscom

Pour éclairer le texte, Clara Dupont-Monod reçoit Marie de Gandt, maitresse de conférence en littérature comparée à l’université de Bordeaux, auteure d’un essai sur Le rouge et le Noir paru aux éditions Bréal dans la collection connaissance d’une œuvre. Elégante, vive et passionnée, elle défend avec brio l’œuvre de Stendhal.

A ses côtés, une joyeuse équipe de lectrices à l’âme taquine : Constance (comédienne, auteure et humoriste), Liliane Roudière (journaliste et auteure) et Elodie Emery (journaliste) s’est, elle aussi lancé dans la (re)lecture de ce livre somme qu’elle n’hésite pas à bousculer franchement.

LIVRE ET CHÂTIMENT, l’émission qui voit les classiques littéraires comme Madame de Rênal voit Julien Sorel : avec gourmandise.

Clara Dupont-Monod :

Le fait de camper une love story entre un jeune homme de 19 ans et une femme de 36 ans, en 1830, c’est ultra subversif ! Chez Julien Sorel l’amour se confond avec la guerre sociale, l’ambition et l’orgueil, il est effrayant et pourtant, il est irrésistible.

Pour Stendhal le roman doit refléter la réalité tel « Un miroir qu’on promène le long d’un chemin », rien d’étonnant à ce qu’il s’inspire de deux faits divers pour son roman : L’affaire Berthet et l’affaire Lafargue qui défrayèrent la chronique à son époque.

Résumé du livre

Jeune ambitieux nourri à la légende napoléonienne, Julien Sorel entre au service du maire de son village, Monsieur de Rênal, comme percepteur de ses enfants. Cet ombrageux mais séduisant jeune homme, soucieux de faire oublier ses origines modestes, ne recule devant rien pour assouvir ses désirs d’élévation sociale.

Deux femmes l’aimeront qu’il aimera également : la douce Madame de Rênal, dont il devient l’amant, et l’intense Mathilde de la Mole, toutes deux instruments de son ascension – et accessoires, passionnés, de sa chute.

Marie de Gandt : "Le Rouge et le Noir est un titre qui a une résonnance symbolique et poétique, mais c’est aussi une image forte de la dualité, or chez Stendhal tout est toujours à double fond"

Marie de Gandt :

Les gens qui ont le cœur sec aiment Balzac et ceux qui l’ont tendre aiment Stendhal !

« Stendhal dénonce les hypocrisies de son temps de manière plus subtile que Balzac, chez lui tout est double, il n’y a pas de grand panorama comme o en trouve chez Hugo.

L’ironie de Stendhal ne fige pas les personnages mais leur donne, au contraire, un velouté poétique !

Constance

Comédienne, auteure et humoriste (chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter), Constance vient dépoussiérer les classiques et dérider nos zygomatiques en proposant sa bande annonce déjantée du livre, un examen à la loupe de l’ouverture du roman et une interview du personnage principal en duo avec Clara Dupont-Monod, cette semaine Mme de Rênal est en cure de thalasso, elle a décidé de s’occuper d’elle….

La première phrase du roman :

"La petite ville de Verrières peut passer pour l’une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s’étendent sur la pente d’une colline, dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités."

Constance : "Julien Sorel est un fou d'amour qui n'aime pas. Un séducteur de femmes riches prêt à tout pour réussir. "

Julien grandit sans tendresse ni amour, dans une ambiance virile. Pendant qu'il lit des livres en latin en cachette, sa famille coupe du bois torse nu, dans la forêt en plein hiver...

Elodie Emery

Journaliste, Elodie Emery a passé dix ans à couvrir les sujets de société à Marianne. Une semaine sur deux, elle scrute le texte à la loupe, munie de son ironie mordante. Aujourd’hui, elle nous donne quelques clefs pour aborder le roman de Stendhal lors de vos diners en ville et nous livre sans scrupules le Passage qu’on peut sauter, épinglant les ventres mous qui l’ont agacée dans le roman.

Je note que ça tombe beaucoup dans les vapes dans Le Rouge et le Noir, Mme de Rénal se trouve mal toutes les dix minutes environ - migraine, syncope, fièvre inopinée… Donc soit le corset est trop serré, soit il y a une saloperie dans l’eau. Déjà à l’époque. »

Marie de Gandt : « Stendhal avait la psyché d’une jeune fille, dès qu’il était ému, il s’évanouissait »

Liliane Roudière

Chaque semaine, Liliane Roudière place un personnage secondaire sous le feu des projecteurs, cette semaine : Focus sur Mme de Rênal et Mathilde de la Môle, deux facettes complémentaires qui composent une certaine vision de la femme idéale…

D’un côté, Mme de Rênal, discrète, provinciale, bien conservée pour ses 36 ans, mariée, trois enfants, elle aime la vertu et les promenades dans le jardin. De l’autre, Mathilde de La Mole, parisienne, belle, bien née et très convoitée. (…) Là, j’ai très envie de lui dire : peut-être, Julien que la femme idéale n’existe pas ? Tu as juste coupé un fantasme en deux, or un fantasme, à la différence de la mortadelle, ça ne se tranche pas !

Marie de Gandt :

Le désir chez Stendhal s’exprime toujours à demi-mots, c’est une écriture de l’ellipse une façon de protéger ce qu’il y a de plus sacré et de célébrer le pouvoir du langage.

Le passage choisi par l’invitée :

Il s’agit du moment terrible où Julien Sorel tire sur la seule femme qu’il aime…

« Julien entra dans l’église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l’édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de madame de Rênal. Il lui sembla qu’elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qui l’avait tant aimé fit trembler le bras de Julien d’une telle façon, qu’il ne put d’abord exécuter son dessein. Je ne le puis, se disait-il à lui-même ; physiquement, je ne le puis. En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l’élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien ; il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua ; il tira un second coup, elle tomba. »

La minute farfelue du Libraire

Cette semaine découvrez l’anecdote relatée par Marie Hirigoyen de la librairie Hirigoyen à Bayonne.

En partenariat avec la revue Page des libraires à retrouver tous les deux mois chez votre libraire.

Réinventez la fin…

Le gagnant du jour : revisite la fin du Petit Prince (émission du 17 octobre avec Joann Sfar)



Chaque semaine vous êtes invité à réinventer la fin du roman en prenant toutes les libertés pourvu que cela tienne en 5 lignes maximum. Mme de Rênal conclue le roman et rejoint son amant en s’éteignant, à vous chers auditeurs de laisser parler votre imagination débridée en réécrivant la fin du roman de Stendhal. Seules contraintes : limitez-vous à 5 lignes et envoyez-nous vos textes avant lundi 17h à livreetchatiment@radiofrance.com, le gagnant entendra sa fin lue à l’antenne la semaine suivante.

La Playlist de l'émission :

Gaetan ROUSSEL La colère

CURTIS HARDING Can't hide it

SIMON & GARFUNKEL Mrs. robinson

Aller plus loin :

📖 LIRE : Le Rouge et le noir, Connaissance d’une œuvre, par Marie de Gandt aux éditions Bréal

📖 LIRE : Le Rouge et le noir, Stendhal, folio Gallimard

👀 VOIR : Le rouge et le noir par Claude Autant-Lara (1954) avec Gérard Philippe et Danielle Darrieux

👀 VOIR : Le rouge et le noir, par Pierre Lacotte à l’Opéra Garnier du 15 octobre au 4 novembre.

👀 VOIR : Constance en tournée