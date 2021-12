L'équipe de Livre et châtiment retombe en enfance et plonge dans les savoureuses aventures transgressives de la petite Sophie. Une ode à l'expérimentation et à l'aventure selon l'écrivain Geneviève Brisac.

Publié en 1858, dans la collection Bibliothèque Rose, Les malheurs de Sophie n'ont rien perdu de leur saveur. Le trio féminin de Livre et châtiment : Clara Dupont-Monod, Liliane Roudière et Cécile Coulon, relit le livre avec gourmandise et un soupçon d'ironie...

C’est si ennuyeux d’obéir. (Les malheurs de Sophie, Chapitre XX)

Pour éclairer le texte, Clara reçoit l'écrivain Geneviève Brisac, véritable aficionada des Malheurs de Sophie. Son prochain livre, Les enchanteurs paraitra le 7 janvier aux éditions de l'Olivier.

Clara Dupont-Monod :

Au départ, Sophie est très urticante, ensuite on réalise que c’est une punk au milieu d’un océan de docilité servile.

Clara Dupont-Monod imagine un sketch qui met en scène Mme de Réan aux prises avec l’aide sociale à l’enfance (l’ASE), qui la somme de justifier l’état inquiétant de la petite fille, sans sourcils et couverte de blessure à la chaux... Cécile Coulon lui donne la réplique.

Résumé du livre :

Ce court roman est un classique de la littérature enfantine. Sophie vit dans un château en compagnie de ses parents et de divers domestiques. Elle a parfois la visite de son cousin Paul ou, plus rarement, de deux amies, Camille et Madeleine (cf. Les Petites Filles modèles). Tout ce qu’elle entreprend tourne mal et débouche sur un sermon de sa mère. Les 22 chapitres content 22 expériences malheureuses de Sophie, à qui personne n’explique rien, et qui découvre le monde à sa manière et à ses dépens.

Remplacer du sucre par de la craie, couper ses sourcils ou laisser fondre sa poupée... Pour faire des sottises, Sophie est douée d'une grande imagination ! Si elle prenait exemple sur son gentil cousin Paul ou sur ses amies Camille et Madeleine, elle serait sans doute moins souvent punie. Mais la pauvre Sophie a bien des malheurs. Deviendra-t-elle un jour une enfant modèle ?

Geneviève Brisac

"La comtesse de Ségur est féministe dans ses écrits. Dévouée à Dieu, la mère de Sophie est sans affect, c’est un personnage antipathique. Sophie au contraire est pleine de vitalité joyeuse."

Sophie a un goût féroce pour la vie, c’est un être qui expérimente plus qu’elle n’est cruelle. Son impertinence et son côté explorateur m’ont beaucoup inspirée.

"On ne peut écrire que ce que l’on a vu, la comtesse de Ségur parle de son milieu aristocratique, elle parle aussi de sa propre enfance rudoyée par des parents infects. Sophie c'est elle !"

La valeur maitresse de ce livre, c’est l’imagination, c’est sans doute la clé du succès du roman.

L’extrait favori de l'invitée :

"Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils, qui sont de petits cheveux, doivent faire de même. Je vais donc les couper pour qu’ils repoussent très épais. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi court que possible. Elle se regarde dans la glace, trouve que cela lui fait une figure toute drôle, et n’ose pas rentrer au salon.

J’attendrai, dit-elle, que le dîner soit servi ; on ne pensera pas à me regarder pendant qu’on se mettra à table. "

L’analyse de la première phrase du livre par Cécile Coulon

"Ma bonne, ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre, venez vite ouvrir une caisse que papa m’a envoyée de Paris ; je crois que c’est une poupée de cire, car il m’en a promis une."

Que dire sur cette première phrase sinon que Sophie est insupportable, que la bonne est bien bonne et que les colis Amazon ont l’air d’être beaucoup plus écolo à l’époque ?

"Blague à part, cette première phrase qui nous plonge, tête la première, dans le lieu et le milieu de Sophie, volera en éclats par la suite : on apprendra bien vite que les promesses sont loin d’être tenues, que Sophie est loin d’être insupportable, et que la bonne est loin d’être une simple bonne. "

Cécile Coulon

Cécile Coulon scrute le texte à la loupe en s’intéressant aux prénoms en usage dans le roman. Sophie nous renvoie au tragique destin de Sofia Rostopchine. Une fois qu’on connaît l’origine du prénom, Les malheurs de Sophie, prennent une toute autre couleur :

On passe d’un roman gnangnan sauce particule à la possible autobiographie d’une comtesse exilée fragilisée par la violence de ses parents, d’un coup ça rigole plus, exit la bibliothèque rose et les dessins animés du samedi matin, amenez moi François Dolto et que ça saute !

Dans sa chronique le Passage que l'on peut sauter, Cécile Coulon épingle la "tartine morale" que lui sert Madame de Réan et nous rappelle que la petite héroïne du livre, n'a que 3 ans...

Liliane Roudière

Liliane Roudière met chaque semaine un personnage secondaire sous le feu des projecteurs, elle tente cette fois de sauver un personnage terrible, celui de la mère, Mme de Réan.

Vous ne trouvez pas que c’est une mère patiente ! Entre nous, j’ai bien l’impression que notre petite Sophie doit avoir un bon syndrome d’hyperactivité et le parent qui eut à élever ce genre d’enfant sait que c’est épuisant.

La minute farfelue du Libraire

