Qui était Madame Bovary ? Une rêveuse qui s'y prenait comme une savate en matière de séduction, une femme libre en avance sur son temps, une punk ? L'équipe de "Livre et châtiment" chahute le texte et mène l'enquête en compagnie d'Yvan Leclerc, spécialiste de Flaubert.

Emma Bovary par Isabelle Huppert (1990) © Getty / Jacques PRAYER

On a tendance à sacraliser les classiques, ce qui au passage les éloigne de nous. « Livre et châtiment » troque le temple pour le salon de coiffure et se fait une mission : défriser la littérature en mêlant chroniques loufoques, anecdotes rigolotes et commentaires érudits.

Le livre auquel on cherche des poux aujourd’hui, c’est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pour éclairer le texte nous recevons Yvan Leclerc, professeur émérite de l’Université de Rouen et auteur de nombreux ouvrages sur Flaubert dont Madame Bovary au scalpel (Classiques Garnier). Pour ébouriffer les cheveux d’Emma Bovary, Clara Dupont-Monod s’entoure d’une joyeuse bande de lectrices : Constance (comédienne, auteure et humoriste), Liliane Roudière (journaliste et auteure), Elodie Emery (journaliste), en alternance avec Cécile Coulon (auteure et éditrice).

Yvan Leclerc

Une phrase de Flaubert a toujours un double fond. Elle dit autre chose que ce qu’elle exprime. Yvan Leclerc

Yvan Leclerc a fait connaissance avec Gustave Flaubert à l’occasion d’une dictée. Mais c’est à l’université qu’il se passionne pour cet auteur, au point d’y consacrer sa thèse. Depuis, Flaubert ne l’a plus lâché. "C’est l’écrivain absolu : il n’a rien fait d’autre qu’écrire, j'adore la densité de sa phrase et sa complexité. J'aime aussi sa radicalité, son intransigeance dans les principes."

Extrait de Madame Bovary (1856) :

Un homme au moins est libre ; il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi.

Emma Bovary enceinte ne veut pas mettre au monde une fille parce que sa condition de femme l’empêche d’être libre. Ses propos sous la plume de Flaubert sont très modernes, c’est quasiment féministe. Ce qui est subversif également dans ce texte ce n’est pas qu’Emma ait des amants, mais qu’elle se « délecte » à cette idée ! Lors du procès, le procureur Pinard reproche à Flaubert de parler de « poésie de l’adultère ».

Le passage préféré d’Yvan Leclerc nous parle de l’ennui.

La grande invention de Flaubert, c’est de traduire l’ennui, non pas en termes psychologiques, mais à coup de petites touches concrètes, matérielles. Il est le premier à faire ça.

« Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus, dans cette petite salle au rez-de-chaussée, avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui suintaient, les pavés humides ; toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette, et, à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement. Charles était long à manger ; elle grignotait quelques noisettes, ou bien, appuyée du coude, s'amusait, avec la pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée. (I, 9) »

Constance

Comédienne, auteure et humoriste (chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter), Constance est aussi une lectrice passionnée. Chaque semaine, elle viendra dépoussiérer les classiques et dérider nos zygomatiques en proposant sa bande annonce du livre, une interview du personnage principal (en duo avec Clara Dupont-Monod) et un examen à la loupe de la première phrase du roman.

Liliane Roudière

Journaliste et auteure (cofondatrice de Causette), Liliane Roudière signe chaque semaine deux chroniques : une « lecture au premier degré du roman » (le classique passé au crible d’un candide du 21ème siècle) et un Focus sur un personnage secondaire, car souvent le secondaire est essentiel ! Cette semaine : Charles Bovary. Liliane entreprend de réhabiliter l’homme à qui Flaubert taille un costard. Après tout, les hommes impuissants, naïfs, cocus ont aussi leur charme…

Elodie Emery

Journaliste, Elodie Emery a passé dix ans à couvrir les sujets de société à Marianne, elle est également l’autrice du site Mon amie chômeuse, qui rend service aux personnes débordées par leur travail. Une semaine sur deux, elle déniche le passage que l’on peut sauter, se livre à une analyse socio-drolatique des prénoms du roman ou vous donne le truc à dire lors d'un dîner en ville si vous ne l'avez pas lu .

