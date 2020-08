Sa saga "L'Amie prodigieuse" a connu un succès phénoménal. Elena Ferrante décortique dans chacun de ses livres les relations humaines, les douleurs et les joies. Dans "L'amour harcelant" chez Folio, elle sonde le rapport difficile entre une fille et sa mère, bouleversées par le deuil et les révélations du passé.

"L'amour harcelant" est un thriller familial et sensuel d'Elena Ferrante © Getty / Donatella Loi Photography

Au fond, que savons-nous de la vie de nos parents ?

Délia, à la mort de sa mère, est plongée dans un maelstrom de sentiments. Depuis des années, elle est toujours un peu en colère contre sa mère qui l'agace. Pourtant Amalia vient régulièrement chez elle, d'ailleurs depuis plusieurs jours Délia l'attend. Singulièrement, sa mère ne cesse de reporter sa venue. C'est un choc, elles ne se reverront pas.

Profondément déstabilisée, Délia s'interroge sur ces petites bizarreries que, depuis quelques mois, elle notait chez sa mère. Elle retourne à Naples, pour l'enterrement, sans savoir trop pourquoi elle s'installe dans l'appartement maternel. Elle y découvre une vie différente de ce qu'elle imaginait. Un homme qui resurgit du passé de la famille, une valise pleine de sous-vêtements qui ne ressemblent pas à ceux que portait sa mère. Qui était sa maman ? Qui était cette femme ?

Dans la ville de Naples, aux immeubles tristes et délabrés, la quête de Délia fait resurgir un passé de violences. Une femme battue, un père devenu inexistant et la parole d'un enfant de 5 ans que l'on n'écoute pas ou mal. La vérité est faussée, un secret de famille vicié enclenche haine, violence, incompréhension et creuse un fossé entre une mère et sa fille que seule la mort comblera.