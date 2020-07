Dans la pièce de vie d’Eric Elmosnino, on peut observer des disques, des vinyles, mais pas de livres. C’est à une autre pièce, toute particulière, qu’il les réserve, puisque sa bibliothèque se trouve… dans ses toilettes ! L’acteur de "Gainsbourg" fait entrer Amélie Perrier dans son univers littéraire.

L'acteur Éric Elmosnino nous montre sa bibliothèque... dans ses toilettes (avec le technicien du son Arthur Dumond). © Radio France / Amélie Perrier

Dans le passé, sa bibliothèque était pleine. Seulement, dans son nouvel appartement, vivre avec les livres, il n’en avait pas envie.

A 10 ans, Eric Elmosnino dévore les livres. Mais alors qu’il quitte le lycée à 16 ans, il les délaisse complètement. Ce n’est que lorsqu’il devient père à 33 ans, pendant des vacances dans le sud de la France, qu’il recommence à lire et à « découvrir le plaisir d’être dans un bouquin » avec son premier « grand choc » littéraire : Les Misérables, de Hugo.

Le temps qui passe

Dans sa drôle de bibliothèque au-dessus des toilettes, on peut trouver sa collection de Philippe Roth.

Ses préférés ? Ceux de la fin, où il raconte ses moments de désir pour des jeunes femmes alors qu’il est déjà âgé. Et en particulier La tâche : une histoire de la vie, du temps qui est passé, et de « cet homme qu’on voudrait continuer à être, mais que l’on n’arrive plus à être ». Un moment que l’acteur dit approcher lui-même.

Son admiration pour Houellebecq

Houellebecq me fait pleurer de rire.

C’est à l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque François Mitterrand qu’il rencontre l’écrivain Michel Houellebecq ; un personnage muet, recroquevillé, auquel il ne souhaite jamais ressembler.

Pourtant, 6 mois plus tard, Houellebecq est omniprésent dans les médias, et Eric Elmosnino a lu tous ses livres. « C’est magnifique comme leçon », ajoute-t-il.

Dans la bibliothèque de Eric Elmosnino